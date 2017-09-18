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Фото: грибники наткнулись в лесу на груду костей

Rus.Postimees.ee
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Семья, собиравшая грибы вблизи водохранилища Соодла в Харьюмаа, испытала настоящий шок, когда после неприятного запаха, резко ударившего в нос, взору открылись лежавшие посреди леса коровьи кости.

«В пятницу утром мы с семьей ходили за грибами и были поражены, в первую очередь, тем, что по лесу были разбросаны большие кости. Несмотря на гору костей, мы продолжили собирать грибы», - описала девочка, приславшая в редакцию Postimees жуткие фотографии.

На снимке также видны ящики производителей мясных продуктов Maks ja moorits и Wõro. То, как и почему коровьи кости и ящики попали в лес, остается загадкой.

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