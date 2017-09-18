Фото: грибники наткнулись в лесу на груду костей

«В пятницу утром мы с семьей ходили за грибами и были поражены, в первую очередь, тем, что по лесу были разбросаны большие кости. Несмотря на гору костей, мы продолжили собирать грибы», - описала девочка, приславшая в редакцию Postimees жуткие фотографии.

На снимке также видны ящики производителей мясных продуктов Maks ja moorits и Wõro. То, как и почему коровьи кости и ящики попали в лес, остается загадкой.