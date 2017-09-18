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Армения готовится подписать соглашение о партнерстве с ЕС

"Интерфакс"
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Флаг Армении. | ФОТО: Scanpix

Армения в ноябре подпишет с Евросоюзом соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

"С нашей стороны каких-либо преград для подписания нет. И мы не создадим каких-либо препятствий, чтобы не подписывать документ", - сказал Налбандян, отвечая на вопросы участников Шестого всеармянского форума "Армения-Диаспора" в понедельник в Ереване.

Ранее президент Армении Серж Саргсян заявлял, что Армения намерена подписать соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС. "Осенью мы подпишем. У нас нет причин его не подписывать", - сказал Саргсян.

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