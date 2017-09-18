Армения готовится подписать соглашение о партнерстве с ЕС
18 сентября 2017 г., 15:57
Армения в ноябре подпишет с Евросоюзом соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.
"С нашей стороны каких-либо преград для подписания нет. И мы не создадим каких-либо препятствий, чтобы не подписывать документ", - сказал Налбандян, отвечая на вопросы участников Шестого всеармянского форума "Армения-Диаспора" в понедельник в Ереване.
Ранее президент Армении Серж Саргсян заявлял, что Армения намерена подписать соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС. "Осенью мы подпишем. У нас нет причин его не подписывать", - сказал Саргсян.