Девятый день телефонного терроризма: в Москве обезвредили настоящую бомбу

Правоохранительные органы эвакуировали пять столичных управ, три префектуры и офисное здание в Москве из-за анонимных сообщений об угрозах взрыва, на время проверки из зданий выведено более 600 человек, передает NEWSmsk.com. Сообщалось, что эвакуированы префектуры ЦАО, ЮЗАО, ВАО, ЮВАО и ЗАО, но префектуры Центрального и Восточного административных округов Москвы позже опровергли РИА «Новости» информацию об эвакуации людей из их зданий.

В субботу в числе «заминированных» объектов оказались кинотеатр «Звездный» и Ярославский вокзал, а также клубы Icon и Red. В воскресенье вечером сообщалось об эвакуации ТЦ «Охотный Ряд», «Хорошо», «Рио», «Мега - Теплый Стан» и «Океания», а также магазина IKEA в Химках. Угроза взрыва не подтвердилась ни в одном из них.

При этом в доме на севере Москвы саперы обнаружили взрывное устройство, сообщает РЕН ТВ. Сумка с взрывчаткой была оставлена в помещении на первом этаже дома, на нее обратили внимание сотрудники Мосприроды. Они приехали в офис, где шел ремонт, и вызвали спецслужбы, которые провели эвакуацию и обезвредили бомбу.

Сайт Life и аффилированный с ним паблик Mash в соцсети «ВКонтакте» сообщают, что бомбу обнаружили сотрудники Мосприроды в доме, расположенном на Дмитровском шоссе в Северо-Восточном округе. На первом этаже здания находится новый ремонтирующийся офис ведомства, которое недавно туда переехало. Бомбу доставили в лабораторию ФСБ для проведения экспертизы.

Череда звонков в регионах оказалась ложной

Два торговых центра и отель эвакуировали из-за звонков о минировании в Ижевске, сообщает «Интерфакс». Саперы ОМОН выезжали на сообщения в ночь на понедельник в два торговых центра и гостиницы в Ижевске.

Как сообщили в пресс-службе управления ведомства по Удмуртии, по результатам проверки информация не подтвердилась, взрывных устройств не обнаружено.

Анонимные звонки о минировании, поступившие в различные заведения и организации Чебоксар, привели к эвакуации более 1,3 тыс. человек, передает ТАСС. Всего телефонные террористы сообщили о бомбах в 12 зданиях, среди которых пять торговых центров, пять гостиниц, городская администрация и суд.

По сообщению РБК, в числе эвакуированных зданий были чебоксарский ТЦ «Звездный», магазин «Пивоман», расположенный в торговом центре «Рябинка», магазин «Пятерочка», гостиница «Атал», ТЦ «Восточный», гостиница «Эльбрус», ТЦ «Шупашкар».

В Ижевске эвакуированы торговый центр «Сигма», торгово-развлекательный центр «Талисман» и отель «Дерябин», передает агентство «Сусанин». После проверки сотрудники Росгвардии опровергли информацию о минировании, взрывных устройств не обнаружено, уточняется в группе «Ижевск Где Гай Стоят» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на очевидцев.

В Пензе, по сообщению агентства «ПензаИнформ», проведена эвакуация людей из нескольких торговых центров, а горожане выкладывают в соцсети фотографии происходящего. Сотрудников и посетителей ТЦ «Суворовский» попросили максимально отойти от здания, само здание оцепили лентой. Были эвакуированы также посетители и работники торговых центров «Арбат», «Высшая лига», «Проспект», «Коллаж», «Лента». Территория у зданий оцеплена.

Звонки о минировании общественных мест поступают в крупных городах России с 10 сентября. 13 сентября в Москве после 40 звонков было эвакуировано от 15 тыс. до 30 тыс. человек. Эксперты предупреждали, что целью массированной атаки может оказаться притупление бдительности силовиков перед настоящей угрозой.