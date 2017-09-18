С чем только не обращаются в больницу: друзья из бани отправили проверить, почему у человека вся спина черная

По его словам, пациенты не знают, что если семейный врач отдыхает, то у него должна быть замена, пишет журнал региональной больницы. «Поэтому часто бывают и такие пациенты, которые утверждают, что семейный врач в отпуске и получить от него помощь невозможно», - сказал Лойгом.

В качестве пустого обращения из-за недопонимания он привел в пример ситуацию, когда семейный врач отправил пациента в отделение неотложной помощи, чтобы ему продлили больничный. А еще в региональную больницу приходили потому, что спина стала черной и друзья по бане отправить человека на проверку в EMO. Выяснилось, что на спине остались следы краски от дешевой майки. Также в травмопункты приходят, чтобы удалили клеща, и выяснили не болеет ли он.

По словам Лойгома, с человеком нужно говорить о бессмысленных визитах, почему его отправляют назад и о том, что нужно быть терпеливее: «Часть проблем возникает на уровне коммуникации».

Медбрат сказал, что в EMO возникают и такие ситуации, когда люди не хотят ждать, поскольку очереди очень большие: «Очень нетерпеливые люди – те, кто имеют признаки употребления спиртного». По его словам, в день в отделении оказывает четыре-пять людей, которые не могут дождаться приема врача или ответов на обследования и анализы.

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