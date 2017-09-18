Автомобили с дизельными двигателями ежегодно губят десять тысяч европейцев

Результаты их исследования опубликовало издание Environmental Research Letters .

По данным исследователей, дизельные авто образуют большое количество твердых частиц, которые при попадании в дыхательные пути вызывают болезни органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, пишет Newsru.com.

"Если бы выбросы дизельных автомобилей были такими же низкими, как у бензиновых, можно было бы избежать 7500 преждевременных смертей", - приводятся в публикации слова одного из авторов исследования Йенса Боркен-Клефельда.

По подсчетам исследователей, больше всего таких смертей происходит в Италии, Германии и Франции. Это связывают с высокой плотностью населения и большим количеством "дизелей" в этих странах. А наименьшему риску в этом плане подвергаются жители Норвегии, Финляндии и Кипра.