Автомобили с дизельными двигателями ежегодно губят десять тысяч европейцев

Из-за выбросов оксидов азота от автомобилей с дизельными двигателями каждый год преждевременно умирает 10 тысяч жителей стран Европейского союза, при этом половина таких смертей обусловлена уровнями выбросов, существенно превышающими установленные нормы, утверждают эксперты Международного института прикладного системного анализа.
Результаты их исследования опубликовало издание Environmental Research Letters.
По данным исследователей, дизельные авто образуют большое количество твердых частиц, которые при попадании в дыхательные пути вызывают болезни органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, пишет Newsru.com.
"Если бы выбросы дизельных автомобилей были такими же низкими, как у бензиновых, можно было бы избежать 7500 преждевременных смертей", - приводятся в публикации слова одного из авторов исследования Йенса Боркен-Клефельда.
По подсчетам исследователей, больше всего таких смертей происходит в Италии, Германии и Франции. Это связывают с высокой плотностью населения и большим количеством "дизелей" в этих странах. А наименьшему риску в этом плане подвергаются жители Норвегии, Финляндии и Кипра.