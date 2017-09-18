Йыхвисцев ждет осенняя реновация теплотрасс

«Этот проект мы реализуем при поддержке Центра инвестиций в окружающую среду. Соответствующее ходатайство с нашей стороны было подано в апреле этого года, а положительный ответ мы получили в июле. Далее была процедура согласования и тендер. Ресурсы фонда доступны с 1 октября текущего года, поэтому мы надеемся подписать соответствующие договоры с подрядными организациями уже к концу сентября и сразу же приступить к выполнению работ по реновации», - пояснила руководитель VKG по связям с общественностью Ирина Боенко.

Планируемые осенью работы затронут участок йыхвиской теплотрассы протяженностью 1,5 км - от улицы Кааре до строительного магазина Ehituse ABC - и центр города Йыхви в районе церкви Михкли.

«В связи с ремонтными работами будут наблюдаться перебои в подаче тепла и отключения отопления. Мы будем стараться выполнить работу как можно оперативнее, чтобы горожане не испытывали неудобств, но все же нужно быть готовым к отключениям на один-два дня», - обещает Ирина Боенко недлительные отключения. - Подробная информация по домам и периоду отключений будет представлена нами заблаговременно непосредственно КТ, которые это затронет, и доступна через информационное сообщение в СМИ, а также на домашней странице предприятия VKG Soojus. Мы очень надеемся на понимание со стороны жильцов и напоминаем, что новые теплотрассы обеспечат потребителям стабильное и качественное предоставление услуги, уменьшатся потери тепла, повысится надежность работы теплотрассы.

Ирина Боенко добавила, что реновируемые трассы были построены еще в конце 60-х, начале 70-х годов прошлого века, и срок их эксплуатации подходит к концу. Поэтому намного разумнее провести ремонтные работы сейчас, чем устранять неполадки в зимний период.

Общая стоимость инвестиций на первом этапе составит около одного миллиона евро, половина из которых проектные деньги, а вторая часть - инвестиции предприятия VKG Soojus.

Реализация проекта будет проходить в три этапа - в период с 2017 по 2019 год и затронет теплотрассы не только городской части Йыхви, но и Ахтмеской части города Кохтла-Ярве.

Второй этап запланирован на 2018 год, когда будут заменены трубы магистральной теплотрассы в Ахтме протяженностью примерно 2,2 км. В ходе реновации наземные трубы будут также заменены на предизолированные и перенесены под землю. Обновлению подлежат и распределительные сети данной магистрали, общая длина которых составляет 5,1 км и которые ведут непосредственно к домам.

Объем инвестиций на этом этапе составит около 2 миллионов евро, чуть больше половины инвестирует предприятие, остальное будет выделено Центром инвестиций в окружающую среду.

Третий этап реновации запланирован на 2019 год, он затронет микрорайон и центр города Йыхви. Протяженность реновируемого отрезка трассы составляет примерно 1 км. Затраты на обновление этого участка теплотрассы - один миллион евро.

Стоимость реализации трех этапов проекта составит чуть больше 4 миллионов евро.