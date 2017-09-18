Комиссия Рийгикогу: законопроект о налоге на подслащенные напитки не противоречит Конституции

Хотя комиссия не увидела противоречия этого законопроекта с Конституцией Эстонии, было решено, исходя из политического решения отказаться от данного налога, не поддерживать принятие данного законопроекта в не измененном виде.

«Конституционная комиссия противоречия этого законопроекта с пунктом 8 статьи 10 Основного закона страны не увидела, поскольку, по мнению комиссии, речь идет о справедливом и конституционном поведении. Ситуацию в магазинах, действующих на суше и на судах и на борту самолетов сравнивать невозможно», - пояснил BNS председатель комиссии Марко Померантс.

Комиссия также пришла к выводу, что формулировка закона о налоговой обязанности запутана и нуждается в уточнении, однако, исходя из недавно принятого правительством решения на данном этапе отказаться от налога, комиссия не поддержала принятие закона в не измененном виде. «Исходя из новой ситуации в государстве, конституционная комиссия единодушно поддерживает предложение не поддерживать принятие законопроекта в не измененном виде», - отметил Померантс.

Как пояснил Померантс, порядок работы Рийгикогу не позволяет, вне зависимости от решения не вводить в силу законопроект, оставлять его без обсуждения.

«Что с ним дальше будет, мы еще посмотрим. Сейчас нет срочной необходимости менять закон и вводить его в силу, поскольку налога не будет. Ожидать ли новых поправок в законопроект, этого мы еще не знаем», - добавил он.

Конституционная комиссия Рийгикогу в понедельник обсудила вопрос о возможном противоречии поправок к налоговому законодательству, вызвавшему множество споров, о том, что с 1 января 2018 года в Эстонии начнет действовать налог на подслащенные напитки; в июне президент отказалась провозглашать принятый Рийгикогу закон, отправив его на доработку, а правительственная коалиция не сочла нужным проводить летом внеплановые заседания парламента для обсуждения поправок.

На прошлой неделе правительство на кабинетном совещании достигло соглашения по госбюджету на следующий год, в том числе было решено, что в следующем году не станут вводить налог на подслащенные напитки. Министр финансов Тоомас Тынисте отметил, что, поскольку с налогом на сахар связано очень много вопросов и споров и необходимо достичь ясности по вопросу госпомощи, в 2018 году в Эстонии не будут рассчитывать в госбюджете на поступления налога на сахар.

Хотя комиссия не увидела противоречия этого законопроекта с Конституцией Эстонии, было решено, исходя из политического решения отказаться от данного налога, не поддерживать принятие данного законопроекта в не измененном виде.