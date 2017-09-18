Английский футбольный клуб будет выступать в форме с логотипом Angry Birds

Как в своем пресс-релизе сообщает Rovio, свой первый матч в форме с логотипом Angry Birds ливерпульский "Эвертон" провел в минувшее воскресенье, 17 сентября. Вилле Нейяри, менеджер по маркетингу финской компании, рассказал, что в Rovio рады сотрудничеству с клубом, пишет fontanka.fi.

Роберт Элстон, исполнительный директор "Эвертона", также выразил надежду на плодотворную работу с таким "творческим, динамичным и амбициозным брендом".

Логотип Angry Birds не помог футболистам одержать победу в матче против "Манчестер Юнайтед", который "ириски" (неофициальное прозвище команды) проиграли со счетом 4-0.

Продажи компании Rovio Entertainment, мировую известность которой принесла мобильная игра Angry Birds, в первой половине этого года увеличились почти вдвое в сравнении с аналогичным периодом 2016-го, до 152,6 млн евро. Чистая прибыль составила 21,3 млн евро.