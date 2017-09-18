Анди Ноот объяснил, почему он не пожал руку одержавшему победу Мукунге

Победителем 9-километрового забега, состоявшегося в субботу стал знаменитый кенийский бегун Мукунга, который тренируется вместе с эстонским марафонцем Тийдеком Нурме.

Во время состоявшейся после забега церемонии награждения занявший третье место Дмитрий Аристов пожал руку Мукунге, а вот завоевавший «серебро» Ноот – нет. Видео инцидента можно посмотреть здесь.

По мнению корреспондента ERR Ноот сделал это не специально. Postimees связался с Ноотом, чтобы получить его комментарии.

«Да, все это выглядело не очень хорошо. Я бы хотел принести извинения Ибрагиму Мукунге. После забега я был сильно расстроен, так как не смог показать хороший результат из-за проблем со здоровьем. После забега я долго приводил в порядок дыхание. На пьедестале я думал только об этом», - сообщил спортсмен.

«Я могу искренне заверить, что моя реакция никак не связана с цветом кожи Мукунги. Я не имею ничего против него лично, да и второе место в забеге тут ни при чем. Кроме разочарования из-за состояния здоровья меня еще беспокоил один аспект, косвенно связанный с кенийцем, но это внутренние дела эстонского спорта, поэтому я бы не хотел говорить об этом открыто. Я всегда считал, что пришедший к финишу первым достоит похвалы и награды», - сказал Ноот, который в этом году стал чемпионом Эстонии на дистанции в 10 000 и 1500 метров. «Серебро» ему досталось на 800-метровой дистанции.

Мукунга преодолел 9-километровый маршрут за 27.20. Ноот отстал на 49 секунд, а Аристов уступил лидеру две минуты и три секунды.