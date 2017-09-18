Из-за сильного ветра прервалось судоходное сообщение
18 сентября 2017 г., 18:12
Во второй половине дня в понедельник из-за сильного ветра прервалось судоходное сообщение с островом Рухну.
Как сообщила компания Kihnu Veeteed, был отменен рейс пассажирского скоростного катамарана Runo, который должен был в 16 часов выйти из Пярну, его заменили рейсом в 7 часов утра во вторник.
Отложен намеченный на 7 часов утра во вторник рейс из Рингсу, рейс начнется в 10.30. Рейс из Роомассааре вместо 16 часов начнется в 17 часов.