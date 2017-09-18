Из-за сильного ветра прервалось судоходное сообщение

Как сообщила компания Kihnu Veeteed, был отменен рейс пассажирского скоростного катамарана Runo, который должен был в 16 часов выйти из Пярну, его заменили рейсом в 7 часов утра во вторник.

Отложен намеченный на 7 часов утра во вторник рейс из Рингсу, рейс начнется в 10.30. Рейс из Роомассааре вместо 16 часов начнется в 17 часов.