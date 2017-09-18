Фото: раздавшийся во время уроков громкий хлопок сильно напугал школьников

«Сначала раздался грохот, а потом была вспышка. У компьютера монитор погас», -описала произошедшее директор школы Карлова Хейди Киуру.

Школьный завхоз вышел на улицу, чтобы выяснить, что же произошло. Школьников вывели из здания. Оказалось, что во дворе школы шаровая молния попала в дерево. Хлопок был слышен на несколько километров.

Директор сказала, что учащиеся младших классов были напуган и сильно возбуждены. Когда стала известна причина произошедшего - учебный процесс возобновился. На месте побывали электрики.

Молния угодила в ствол дерева, повредив часть коры. Во время инцидента никто не пострадал.