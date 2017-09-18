Вратарь сборной Германии по футболу Мануэль Нойер вновь сломал левую ногу

По информации издания, компьютерная томография показала перелом левой ноги и 31-летнему чемпиону мира, скорее всего, потребуется оперативное вмешательство, пишет Newsru.com.

В конце марта врачи нашли трещину толщиной с волос в плюсневой кости левой стопы Нойера и скрепили ее небольшим винтом. Уже в апреле в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против мадридского "Реала" эта конструкция не выдержала, и кость сломалась.

Из-за травмы вратарь был вынужден пропустить остаток сезона и не смог принять участия в Кубке конфедераций.

После консервативного лечения Мануэль 26 августа отпраздновал свое возвращение в строй, однако из-за рецидива травмы в карьере знаменитого стража ворот назревает еще один длительный перерыв.