Вратарь сборной Германии по футболу Мануэль Нойер вновь сломал левую ногу

Голкипер футбольного клуба "Бавария" и национальной сборной Германии Мануэль Нойер получил перелом левой ноги на тренировке и вынужден будет пропустить несколько месяцев, утверждает местный таблоид Bild.
По информации издания, компьютерная томография показала перелом левой ноги и 31-летнему чемпиону мира, скорее всего, потребуется оперативное вмешательство, пишет Newsru.com.
В конце марта врачи нашли трещину толщиной с волос в плюсневой кости левой стопы Нойера и скрепили ее небольшим винтом. Уже в апреле в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против мадридского "Реала" эта конструкция не выдержала, и кость сломалась.
Из-за травмы вратарь был вынужден пропустить остаток сезона и не смог принять участия в Кубке конфедераций.
После консервативного лечения Мануэль 26 августа отпраздновал свое возвращение в строй, однако из-за рецидива травмы в карьере знаменитого стража ворот назревает еще один длительный перерыв.
Пресс-служба клуба подтверждает, что Нойер травмировал ногу на тренировке и пропустит ближайший матч с "Шальке", но характер повреждения до вторника уточнять отказывается.