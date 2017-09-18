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Вратарь сборной Германии по футболу Мануэль Нойер вновь сломал левую ногу

Sports.ee
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ФОТО: MICHAELA REHLE/REUTERS/Scanpix

Голкипер футбольного клуба "Бавария" и национальной сборной Германии Мануэль Нойер получил перелом левой ноги на тренировке и вынужден будет пропустить несколько месяцев, утверждает местный таблоид Bild.

По информации издания, компьютерная томография показала перелом левой ноги и 31-летнему чемпиону мира, скорее всего, потребуется оперативное вмешательство, пишет Newsru.com.

В конце марта врачи нашли трещину толщиной с волос в плюсневой кости левой стопы Нойера и скрепили ее небольшим винтом. Уже в апреле в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против мадридского "Реала" эта конструкция не выдержала, и кость сломалась.

Из-за травмы вратарь был вынужден пропустить остаток сезона и не смог принять участия в Кубке конфедераций.

После консервативного лечения Мануэль 26 августа отпраздновал свое возвращение в строй, однако из-за рецидива травмы в карьере знаменитого стража ворот назревает еще один длительный перерыв.

Пресс-служба клуба подтверждает, что Нойер травмировал ногу на тренировке и пропустит ближайший матч с "Шальке", но характер повреждения до вторника уточнять отказывается.

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