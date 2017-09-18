Яну Тоом СМИ упоминали чаще других евродепутатов одиннадцатый месяц подряд

По данным мониторинга СМИ и анализа Station.ee, за Тоом по числу упоминаний в публикациях следовали социал-демократка Марью Лауристин (73), реформист Урмас Паэт (63), член Союза Отечества и Res Publica Тунне Келам (60), реформистка Кая Каллас (47) и беспартийный Индрек Таранд (21).

Составляемый службой медиа-мониторинга и анализа Station. ee обзор охватывает эстонскую и русскую печать, информагентство BNS и крупнейшие интернет-издания страны. Не учитываются материалы в городских, районных и волостных газетах, а также на телевидении и радио.