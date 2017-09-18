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Яну Тоом СМИ упоминали чаще других евродепутатов одиннадцатый месяц подряд

BNS
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Яна Тоом. | ФОТО: Erik Prozes / Postimees

Чаще других избранных в Эстонии евродепутатов СМИ в августе этого года одиннадцатый месяц подряд упоминали центристку Яну Тоом — в течение августа СМИ упомянули ее в 325 новостях или статьях.

По данным мониторинга СМИ и анализа Station.ee, за Тоом по числу упоминаний в публикациях следовали социал-демократка Марью Лауристин (73), реформист Урмас Паэт (63), член Союза Отечества и Res Publica Тунне Келам (60), реформистка Кая Каллас (47) и беспартийный Индрек Таранд (21).

Составляемый службой медиа-мониторинга и анализа Station. ee обзор охватывает эстонскую и русскую печать, информагентство BNS и крупнейшие интернет-издания страны. Не учитываются материалы в городских, районных и волостных газетах, а также на телевидении и радио.

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