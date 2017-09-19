Умные приборы оставляют водителей в дураках. И с штрафом за парковку

А удивился таллиннец потому, что был абсолютно уверен, что припарковал машину и оплатил парковку исключительно правильно.

Для оплаты парковки он использовал приложение Telia pargi.ee. Оно определило, что автомобиль находится в зоне парковки «В», но, как выяснилось, все происходило в зоне «А», где совсем другие тарифы. Отсюда и возник штраф.

Доверяй, но проверяй

Руководитель по связям с общественностью Telia Райго Неудорф признал произошедшее, прокомментировав, что точность определения места нахождения зависит от прибора GPS в телефоне и связи со спутниками, а потому не может всегда быть абсолютно верной.

«Поэтому приложение pargi.ee не выбирает зону само и не начинает парковку автоматически, а дает на выбор две ближайшие парковочные зоны, и сделать выбор должен сам пользователь, выбрав, при необходимости, зону из общего списка», - подчеркнул Неудорф.

Он добавил, что, прежде всего, при выборе зоны, нужно проверить физическую парковку автомобиля в правильной зоне по знакам и другим средствам организации движения.

«Подводя итог, можно сказать, что приложение pargi.ee, конечно, помогает, но обязанность проверить правильность зоны и припарковать машину все же остается за ее пользователем», - напомнил всем автовладельцам Неудорф.

Ведущий делопроизводитель отдела делопроизводств Тартуской городской канцелярии Юта Карьяне отметила, что подобная путаница с парковочными зонами, которые происходят из-за приборов GPS, иногда случаются, но не слишком часто: «Это единичные случаи, может быть, раз-два в неделю, не больше».

Штрафа можно избежать

Карьяне отметила, что при парковке нужно все же исходить из дорожных знаков, и, конечно, совершать парковочные операции нужно рядом с машиной, а не откуда-то издалека. Если отходя от машины, вы незаметно для себя попали в другую зону, GPS определит неправильное место.

Если же человек уверен, что он не ошибся и штраф был назначен за показание прибора, то у него есть право оспорить наказание. Руководитель службы делопроизводств Имби Киви уточнила, что в таком случае нужно получить от Telia подтверждение, что с выбором зоны ошиблось именно мобильное приложение.

«Если Telia подтвердит, что была такая ошибка, то мы аннулируем штраф и удовлетворим жалобу», - заверила Киви. Оспорить наказание нужно в течение 30 дней с момента назначения штрафа, но если ответа от Telia придется ждать дольше, то служба делопроизводств может продлить этот срок.