Уволенная сотрудница Департамента полиции и погранохраны окончательно проиграла трудовой спор

Трудовые отношения между Лайдо и ДПП были расторгнуты после того, как в конце прошлого года обнаружились проблемы в организации тендера по закупке униформы для полиции. Аудит МВД показал, что процесс обновления снабжения униформой в самом начале не был в достаточной мере продуман.

Проблемы привели к увольнению Лайдо. Вслед за этим она организовала утечку данных, согласно которым гендиректор ДПП Эльмар Вахер купил по кредитной карте департамента пару ботинок и наушники. Она также обратилась с жалобой на ДПП в комиссию по трудовым спорам, но проиграла спор. Вслед за этим Лайдо обратилась в суд.

Если 16 сентября прошлого года Харьюский уездный суд принял решение в пользу Лайдо, то 31 мая этого года Таллиннский окружной суд аннулировал вердикт уездного суда. Окружной суд решил не удовлетворять иск Илоны Лайдо против ДПП.

Вслед за этим Лайдо подала кассационную жалобу в Госсуд, который в понедельник отказался ее рассматривать. Тем самым Лайдо окончательно проиграла дело.