Хакеры взломали используемую миллионами пользователей программу

В заявлении компании говорится, что утечка данных могла коснуться около 2,27 млн пользователей.

«Мы недавно обнаружили, что более старые версии нашей программы CCleaner 5.33.6162 и CCleaner Cloud 1.07.3191 подверглись хакерской атаке», — говорится в сообщении, пишет gazeta.ru.

В Piriform отметили, что «быстро разрешили проблему». По предварительным данным компании, никто из пользователей не пострадал.

Материнская компания Piriform, разработчик защитного ПО Avast, обнаружила чужеродный код 12 сентября. В результате взлома на расположенный в США сервер передавались не персональные, но все-таки важные данные: имя компьютера, данные об установленных и активных программах и IP-адрес.

Американские власти заблокировали доступ к серверу 15 сентября по запросу компании. В настоящее время продолжается расследование произошедшего.

CCleaner — бесплатная программа для оптимизации работы операционных систем. Она сканирует файлы на жестком диске компьютера и удаляет неиспользуемые и ненужные данные.