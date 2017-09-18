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Мукунга о скандальной церемонии награждения: Анди по-прежнему мой друг

Sports.ee
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ФОТО: ERIK PROZES/PM/SCANPIX BALTICS

В минувшую субботу состоялся Йыхвиский народный забег, в котором принял участие проживающий в Эстонии кенийский бегун Ибрагим Мукунга. Церемония награждения была омрачена поступком эстонского бегуна Анди Ноота, который не пожал руку одержавшему победу кенийцу, пишет Postimees.

Эстонский марафонец Тийдрек Нурме, который тренируется вместе с Мукунгой, сообщил в передаче «Ringvaade» на канале ЭТВ, что, по его мнению, Анди осознанно так поступил.

«Будучи спортсменом, я вижу в этом поступке его разочарование вторым местом. Анди вовсе не расист, просто он был сильно расстроен», - сказал он.

На вопрос о том, можно ли верить в искренность слов попросившего прощения Ноота, Нурме сказал, что вполне, но важно, чтобы каждый спортсмен умел управлять своими эмоциями в случае поражения.

«Я думаю, из-за того, что на него столько всего свалилось, ему было трудно меня поздравить.  Возможно, он сильно устал, либо не заметил, как я протянул руку. Жизнь продолжается. Он по-прежнему остается моим другом», - сказал Ибрагим Мукунга, отметив, что он счастлив в Эстонии.

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