Мукунга о скандальной церемонии награждения: Анди по-прежнему мой друг

Эстонский марафонец Тийдрек Нурме, который тренируется вместе с Мукунгой, сообщил в передаче «Ringvaade» на канале ЭТВ, что, по его мнению, Анди осознанно так поступил.

«Будучи спортсменом, я вижу в этом поступке его разочарование вторым местом. Анди вовсе не расист, просто он был сильно расстроен», - сказал он.

На вопрос о том, можно ли верить в искренность слов попросившего прощения Ноота, Нурме сказал, что вполне, но важно, чтобы каждый спортсмен умел управлять своими эмоциями в случае поражения.

«Я думаю, из-за того, что на него столько всего свалилось, ему было трудно меня поздравить. Возможно, он сильно устал, либо не заметил, как я протянул руку. Жизнь продолжается. Он по-прежнему остается моим другом», - сказал Ибрагим Мукунга, отметив, что он счастлив в Эстонии.