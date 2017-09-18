Покинувший партию IRL Михкельсон останется на посту председателя комиссии по иностранным делам

Сибул сказал BNS, что, согласно коалиционному договору, пост председателя комиссии по иностранным делам принадлежит IRL, а IRL не планирует менять председателя комиссии. Он добавил, что касающиеся депутатов изменения в комиссиях Рийгикогу обсуждались коалицией.

«Поскольку в коалиции стало на двух депутатов меньше, понятно, что с 54 голосами нельзя добиться того же, чего с 56 голосами», - сказал Сибул.

В июне бывший председатель IRL Маргус Цахкна и председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон заявили о своем выходе из IRL.

Цахкна и Михкельсон остались в Рийгикогу в качестве беспартийных депутатов.