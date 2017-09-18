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Покинувший партию IRL Михкельсон останется на посту председателя комиссии по иностранным делам

BNS
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Марко Михкельсон. | ФОТО: Eero Vabamägi

Генсек Союза Отечества и Res Publica (IRL) Прийт Сибул сообщил, что вышедший из партии Марко Михкельсон останется на посту председателя комиссии по иностранным делам Рийгикогу.

Сибул сказал BNS, что, согласно коалиционному договору, пост председателя комиссии по иностранным делам принадлежит IRL, а IRL не планирует менять председателя комиссии. Он добавил, что касающиеся депутатов изменения в комиссиях Рийгикогу обсуждались коалицией.

«Поскольку в коалиции стало на двух депутатов меньше, понятно, что с 54 голосами нельзя добиться того же, чего с 56 голосами», - сказал Сибул.

В июне бывший председатель IRL Маргус Цахкна и председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон заявили о своем выходе из IRL.

Цахкна и Михкельсон остались в Рийгикогу в качестве беспартийных депутатов.

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