Осиновский: налог на сахар может быть введен в 2019 году

В то же время представители IRL, которые выступают против налога, говорят о том, что налога не будет вовсе, либо он не появится в ближайшем будущем, председатель соцдемов Евгений Осиновский отмечает, что налог будет введен с 2019 года, поскольку это предусматривает стратегия госбюджета. По словам Осиновкого, решение относительно будущего налога будет принято к апрелю следующего года.

Председатель конституционной комиссии Рийгикогу Марко Померантс отметил, что закон предстоит обсудить, несмотря на то, что было решено отказаться от его введения в 2018 году.

Член той же комиссии - реформист Арто Аас - сообщил, что в настоящее время сложно сказать, что правительство планирует предпринять с налогом на сахар.