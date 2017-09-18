Осиновский: налог на сахар может быть введен в 2019 году

Несмотря на то, что в следующем году налог на сахар не будет введен, министр здоровья и труда Евгений Осиновский обещает, что его внедрят в 2019 году, поскольку это предусматривает стратегия госбюджета, пишет Majandus.
В то же время представители IRL, которые выступают против налога, говорят о том, что налога не будет вовсе, либо он не появится в ближайшем будущем, председатель соцдемов Евгений Осиновский отмечает, что налог будет введен с 2019 года, поскольку это предусматривает стратегия госбюджета. По словам Осиновкого, решение относительно будущего налога будет принято к апрелю следующего года.
Председатель конституционной комиссии Рийгикогу Марко Померантс отметил, что закон предстоит обсудить, несмотря на то, что было решено отказаться от его введения в 2018 году.
Член той же комиссии - реформист Арто Аас - сообщил, что в настоящее время сложно сказать, что правительство планирует предпринять с налогом на сахар.