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Студия Postimees: ненависть к русским – объединяющий фактор?

Раймонд Кальюлайд – Тоомас Викс: прямой эфир в 12.30!

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Раймонд Кальюлайд, Тоомас Викс | ФОТО: Pm

Ведущий политик Центристской партии Раймонд Кальюлайд вступил в заочную полемику с Партией реформ, заявившей о том, что она скорее готова сотрудничать с с ультра-консерваторами из партии EKRE, чем с центристами.

По мнению Кальюлайда, реформистов и консерваторов связывает только ненависть к живущим в Эстонии русским. Представитель Партии реформ Тоомас Викс (в прошлом официальный представитель МВД - прим.ред.) намерен опровегнуть данные заявления в студии Postimees, встретившись лицом к лицу с автором резонансных высказываний.

Смотрите прямой эфир в 12.30!

  • На чем основаны выводы Кальюлайда о политической русофобии в стане реформистов и консерваторов?
  • Почему реформисты выбирают сотрудничество в EKRE?
  • Есть ли опасность EKREизации Эстонии?
  • По мнению Кальюлайда, в Эстонии не хватает полицейских патрулей, но зато достаточно инспекторов Языковой инспекции, чтобы проверять кассирш из магазинов Maximа. Можно ли считать кассирш угрозой эстонскому государству?

Позже беседа будет доступна в записи.

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