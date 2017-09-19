Студия Postimees: ненависть к русским – объединяющий фактор?

По мнению Кальюлайда, реформистов и консерваторов связывает только ненависть к живущим в Эстонии русским. Представитель Партии реформ Тоомас Викс (в прошлом официальный представитель МВД - прим.ред.) намерен опровегнуть данные заявления в студии Postimees, встретившись лицом к лицу с автором резонансных высказываний.

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На чем основаны выводы Кальюлайда о политической русофобии в стане реформистов и консерваторов?

Почему реформисты выбирают сотрудничество в EKRE?

Есть ли опасность EKREизации Эстонии?

По мнению Кальюлайда, в Эстонии не хватает полицейских патрулей, но зато достаточно инспекторов Языковой инспекции, чтобы проверять кассирш из магазинов Maximа. Можно ли считать кассирш угрозой эстонскому государству?

Позже беседа будет доступна в записи.