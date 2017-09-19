Студия Postimees: ненависть к русским – объединяющий фактор?
Раймонд Кальюлайд – Тоомас Викс: прямой эфир в 12.30!1
19 сентября 2017 г., 06:59
Ведущий политик Центристской партии Раймонд Кальюлайд вступил в заочную полемику с Партией реформ, заявившей о том, что она скорее готова сотрудничать с с ультра-консерваторами из партии EKRE, чем с центристами.
По мнению Кальюлайда, реформистов и консерваторов связывает только ненависть к живущим в Эстонии русским. Представитель Партии реформ Тоомас Викс (в прошлом официальный представитель МВД - прим.ред.) намерен опровегнуть данные заявления в студии Postimees, встретившись лицом к лицу с автором резонансных высказываний.
Смотрите прямой эфир в 12.30!
Позже беседа будет доступна в записи.