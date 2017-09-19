Из Центристской партии выкинули еще 15 человек

По словам политика Ольги Ивановой из партии были исключены 12 центристских политиков на Сааремаа. Еще три человека были исключены в Тартуском уезде.

По словам Ивановой с политиками из Тарту поступили непропорционально. «Как уже сказал глава Тартумааского округа Пеэтер Эрнитс, из партии выкинули так называемых офицеров, т.е. тех, кто подбивал других баллотироваться в списках избирательных союзов», - отметила она.

По ее словам, в Тартуском уезде в избирательных списках баллотируются десять центристов. Из них из партии исключили трех, а двое покинули ее самостоятельно. «Это несправедливое решение, так как оно не действует в отношении всех», - отметила она.

Напомним, что правление Центристской партии на прошедшем 11 сентября вечером собрании решило исключить главу Ласнамяэского округа и депутата Рийгикогу Ольгу Иванову из партии. Помимо нее, был исключен еще 31 человек.