Популярные глубокие канавы могут стать смертельной западней для водителей

В этом году государство построит рекордное количество дорог – 1800 километров. По обочинам дорог, однако, зачастую строят глубокие канавы, которые вызывают вопросы не только у водителей, но и даже у самих строителей, которые их роют.

Например, в Йыгеваском уезде на участке дороги Ваймаствере-Колувере на 12-м километре появились именно такие канавы. В разговоре с экскаваторщиком выясняется, что трехметровой канавой уже обеспокоены водители грузовиков, которые пытаются представить, что будет, если в такую канаву соскользнет большое транспортное средство.

«Тут рядом можно сразу построить травмопункт, - иронизирует экскаваторщик. – А что делать водителям, когда зимой здесь будет скользко? Настоящее безумие». Мужчина отмечает, что никаких ограждений перед канавой на дороге установлено не будет.

Никто не сомневается в том, что Департамент шоссейных дорог пытается строить более качественные дороги, а хорошие канавы позволяют фундаменту дороги оставаться сухим. Вопрос в том, нужно ли их так много, таких глубоких и с такими резким склонами.

Присяжный адвокат Индрек Сирк показал Postimees фотографии, на которых автомобиль лежит в полной воды канаве дном вверх. Большая часть салона автомобиля находится под водой. Только чудом человек, находивший в автомобиле, выжил.

ДТП произошло в декабре позапрошлого года около Таллинна. Водитель на скользком перекрестке поворачивал налево и выехал на встречную полосу на низкой скорости. «Автомобиль оказался на краю канавы с водой и очень медленно скатился вниз и перевернулся на крышу. Человек смог в машине держать нос на поверхности воды. Сам он из автомобиля выбраться не смог и мог утонуть в канаве», - рассказал Сирк.