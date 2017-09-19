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Рийгикогу рассмотрит предложение лишить неграждан права голоса

Rus.Postimees.ee
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Местные выборы пройдут 15 октября. | ФОТО: lmo Riig / Sakala

Во вторник, 19 сентября, Рийгикогу обсудит в первом чтении представленный Консервативной народной партией Эстонии (EKRE) законопроект, согласно которому правом голоса на местных выборах обладали бы только граждане Эстонии и ЕС.

Вероятнее всего, что законопроект будет отклонен - такой позиции придерживается как правительство, так и конституционная комиссия Рийгикогу, сообщает портал Rus.err.ee.

По оценке кабинета, данный законопроект идет вразрез с Конституцией, согласно которой выбирать местные органы власти могут постоянно проживающие на территории этих самоуправлений лица, достигшие 16-летнего возраста. Таким образом право голоса никак не связано с гражданством.

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