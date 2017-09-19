Рийгикогу рассмотрит предложение лишить неграждан права голоса
19 сентября 2017 г., 07:58
Во вторник, 19 сентября, Рийгикогу обсудит в первом чтении представленный Консервативной народной партией Эстонии (EKRE) законопроект, согласно которому правом голоса на местных выборах обладали бы только граждане Эстонии и ЕС.
Вероятнее всего, что законопроект будет отклонен - такой позиции придерживается как правительство, так и конституционная комиссия Рийгикогу, сообщает портал Rus.err.ee.
По оценке кабинета, данный законопроект идет вразрез с Конституцией, согласно которой выбирать местные органы власти могут постоянно проживающие на территории этих самоуправлений лица, достигшие 16-летнего возраста. Таким образом право голоса никак не связано с гражданством.