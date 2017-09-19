Элизабет Дрю. Что нам готовит новый Трамп?

Многие ожидали, что увольнение Стивена Бэннона, бывшего главного советника в Белом доме, представлявшего там идеи национализма белых американцев, приведет к тому, что администрация начнет работать спокойней, внутренняя борьба ослабнет (хотя и не исчезнет), а количество информационных утечек уменьшится. И действительно, острые внутренние конфликты утихли с тех пор, как Джон Келли занял пост руководителя аппарата Белого дома и навел порядок в Западном крыле. Но пока Трамп остается президентом, порядок не будет главной характеристикой Белого дома. Кроме того, Трамп продолжает регулярно общаться с Бэнноном, вернувшимся к руководству изданием Breitbart News.

Совершенно неизбежно к началу сентября, когда Келли находился в своей должности уже пять полных недель, Трамп начал терять терпение из-за ограничений, введенных его новым руководителем аппарата. Келли стал строго контролировать, кто может и не может входить в Овальный кабинет, он участвует в большинстве телефонных разговоров Трампа в рабочее время и проверяет, какие именно бумаги попадают к президенту на стол, перекрыв тем самым путь для излишне идеологических материалов, которые ему обычно подсовывали некоторые сотрудники.

Проблема в том, что Трампу нравится беспорядок; именно так он вел свой бизнес, а к любым попыткам поставить его под контроль он относится негативно. Ему нравится, что его фавориты заглядывают к нему в кабинет тогда, когда им хочется, а его управленческим кредо является сталкивание людей друг с другом. Кроме того, он не сдерживает себя, общаясь с помощниками. Словесно он прикладывает даже Келли, бывшего генерала морской пехоты. И теперь наблюдатели делают ставки, когда же Келли решит, что с него хватит.

Я никогда не видела Белого дома, где бы так много зависело от людей, на которых падает президентский гнев. Гэри Кон, бывший президент и операционный директор банка Goldman Sachs, работающий у Трампа главным советником по экономике, стал самым свежим примером такого отверженного. Грех Кона заключается в публичном рассказе о том, что он едва не подал в отставку после августовский событий в Шарлоттсвилле (штат Вирджиния), когда Трамп поставил на одну доску белых расистов и неонацистов, прошедших по городу маршем (причем многие из них были вооружены), с теми, кто выступил против них.

На самом деле, можно даже посочувствовать президенту, у которого помощник хочет усидеть на двух стульях, как Кон: он рассказывает о своих душевных муках, но ничего не предпринимает по этому поводу. Однако могут возникнуть проблемы, если президент решит игнорировать своего главного советника по экономике. Кон считается одним из наиболее умеренных политиков в администрации, кроме того, он хочет стать преемником Джанет Йеллен на посту председателя ФРС США.

Спекуляции на тему вероятного появления «нового Трампа» достигли пика в начале сентября, когда президент внезапно заключил сделку с лидерами демократов в Конгрессе. Трамп договорился с руководителем фракции меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси и ее коллегой в Сенате Чаком Шумером о порядке повышения порога федерального госдолга, который Конгрессу приходится повышать каждый год по мере роста расходов, а также о продлении финансирования работы правительства (обычно Конгрессу не удается принять такой закон вовремя). Оба вопроса были привязаны к выделению специальных средств на восстановление после урагана «Харви». (В тот момент более мощный ураган «Ирма» еще не обрушился на страну.)