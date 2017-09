Элизабет Дрю. Что нам готовит новый Трамп?

Во время дискуссии на встрече с Пелоси и Шумером в Овальном кабинете Трамп оборвал министра финансов Стива Мнучина, когда тот начал защищать позицию республиканцев, считающих, что все эти вопрос следует отложить на полтора года, пока не пройдут выборы 2018 года в Конгресс. Демократы считают, что повысить порог госдолга и продлить финансирование работы правительства можно только на три месяца, тем самым принуждая республиканцев к принятию электорально рискованных решений накануне выборов 2018 года.

Накануне этой встречи спикер Палаты представителей Пол Райан непреклонно отвергал предложение демократов. Однако Трамп внезапно, не поставив в известность даже собственных помощников, согласился на него. Автор книги «Искусство заключать сделки» принял оферту демократов.

Комментаторы тут же поднял шум, придавая этой истории огромное значение: Трамп теперь, оказывается, не республиканский президент, а независимый. Он может создать третью партию. Его решение – это начало новых методов управления государством.

Но на деле Трамп просто увидел некий шанс и воспользовался им. До сих пор у него не было никаких реальных достижений в парламенте, а тут он сумел сделать хоть что-нибудь. У лидеров республиканцев в Конгрессе Райана и Макконнелла (лидера сенатского большинства) сохранялись напряженные отношения с Трампом: эти двое оказались неспособны обеспечить принятие парламентом его законодательной программы. Он был шокирован и разозлен их провалом с «отменой и заменой» закона «О доступной медицине» – так называемой программы Obamacare. (Собственный вклад в это поражение Трамп не признает). И по многим вопросам у Трампа нет большинства в Сенате.

Между тем из-за возбуждения, которое вызвало соглашение Трампа с лидерами демократов, упускается из вида тот факт, что обсуждавшийся вопрос касается всего лишь графика законодательных решений, а не их сути. Последовавшая затем лихорадочная дискуссия об истинных взглядах Трампа (а не является ли он тайным демократом, ведь когда-то он финансировал кандидатов-демократов и симпатизировал позиции демократов по некоторым вопросам, например, по поводу абортов) достаточно бессмысленна. У Трампа нет никакой собственной политической философии; он оппортунист, жаждущий славы и рекламы.

Впрочем, его неожиданное поведение может теперь стать постоянным. При всем своем презрении к «бесчестной прессе» Трамп впал в экстаз, когда его надпартийное решение получило столь позитивный отклик в СМИ. И это может соблазнить его на принятие новых подобных решений.

Элизабет Дрю – регулярный автор журнала The New York Review of Books, автор книги «Вашингтонский журнал: Репортажи о «Уотергейте» и падение Ричарда Никсона».

