Элизабет Дрю. Что нам готовит новый Трамп?

В Вашингтоне теперь принято считать, что в президентстве Дональда Трампа наступает новая фаза. Однако определить, что именно это за фаза, весьма затруднительно, пишет американский эксперт для Project Syndicate.
Многие ожидали, что увольнение Стивена Бэннона, бывшего главного советника в Белом доме, представлявшего там идеи национализма белых американцев, приведет к тому, что администрация начнет работать спокойней, внутренняя борьба ослабнет (хотя и не исчезнет), а количество информационных утечек уменьшится. И действительно, острые внутренние конфликты утихли с тех пор, как Джон Келли занял пост руководителя аппарата Белого дома и навел порядок в Западном крыле. Но пока Трамп остается президентом, порядок не будет главной характеристикой Белого дома. Кроме того, Трамп продолжает регулярно общаться с Бэнноном, вернувшимся к руководству изданием Breitbart News.
Совершенно неизбежно к началу сентября, когда Келли находился в своей должности уже пять полных недель, Трамп начал терять терпение из-за ограничений, введенных его новым руководителем аппарата. Келли стал строго контролировать, кто может и не может входить в Овальный кабинет, он участвует в большинстве телефонных разговоров Трампа в рабочее время и проверяет, какие именно бумаги попадают к президенту на стол, перекрыв тем самым путь для излишне идеологических материалов, которые ему обычно подсовывали некоторые сотрудники.
Проблема в том, что Трампу нравится беспорядок; именно так он вел свой бизнес, а к любым попыткам поставить его под контроль он относится негативно. Ему нравится, что его фавориты заглядывают к нему в кабинет тогда, когда им хочется, а его управленческим кредо является сталкивание людей друг с другом. Кроме того, он не сдерживает себя, общаясь с помощниками. Словесно он прикладывает даже Келли, бывшего генерала морской пехоты. И теперь наблюдатели делают ставки, когда же Келли решит, что с него хватит.
Я никогда не видела Белого дома, где бы так много зависело от людей, на которых падает президентский гнев. Гэри Кон, бывший президент и операционный директор банка Goldman Sachs, работающий у Трампа главным советником по экономике, стал самым свежим примером такого отверженного. Грех Кона заключается в публичном рассказе о том, что он едва не подал в отставку после августовский событий в Шарлоттсвилле (штат Вирджиния), когда Трамп поставил на одну доску белых расистов и неонацистов, прошедших по городу маршем (причем многие из них были вооружены), с теми, кто выступил против них.
На самом деле, можно даже посочувствовать президенту, у которого помощник хочет усидеть на двух стульях, как Кон: он рассказывает о своих душевных муках, но ничего не предпринимает по этому поводу. Однако могут возникнуть проблемы, если президент решит игнорировать своего главного советника по экономике. Кон считается одним из наиболее умеренных политиков в администрации, кроме того, он хочет стать преемником Джанет Йеллен на посту председателя ФРС США.
Спекуляции на тему вероятного появления «нового Трампа» достигли пика в начале сентября, когда президент внезапно заключил сделку с лидерами демократов в Конгрессе. Трамп договорился с руководителем фракции меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси и ее коллегой в Сенате Чаком Шумером о порядке повышения порога федерального госдолга, который Конгрессу приходится повышать каждый год по мере роста расходов, а также о продлении финансирования работы правительства (обычно Конгрессу не удается принять такой закон вовремя). Оба вопроса были привязаны к выделению специальных средств на восстановление после урагана «Харви». (В тот момент более мощный ураган «Ирма» еще не обрушился на страну.)
Во время дискуссии на встрече с Пелоси и Шумером в Овальном кабинете Трамп оборвал министра финансов Стива Мнучина, когда тот начал защищать позицию республиканцев, считающих, что все эти вопрос следует отложить на полтора года, пока не пройдут выборы 2018 года в Конгресс. Демократы считают, что повысить порог госдолга и продлить финансирование работы правительства можно только на три месяца, тем самым принуждая республиканцев к принятию электорально рискованных решений накануне выборов 2018 года.
Накануне этой встречи спикер Палаты представителей Пол Райан непреклонно отвергал предложение демократов. Однако Трамп внезапно, не поставив в известность даже собственных помощников, согласился на него. Автор книги «Искусство заключать сделки» принял оферту демократов.
Комментаторы тут же поднял шум, придавая этой истории огромное значение: Трамп теперь, оказывается, не республиканский президент, а независимый. Он может создать третью партию. Его решение – это начало новых методов управления государством.
Но на деле Трамп просто увидел некий шанс и воспользовался им. До сих пор у него не было никаких реальных достижений в парламенте, а тут он сумел сделать хоть что-нибудь. У лидеров республиканцев в Конгрессе Райана и Макконнелла (лидера сенатского большинства) сохранялись напряженные отношения с Трампом: эти двое оказались неспособны обеспечить принятие парламентом его законодательной программы. Он был шокирован и разозлен их провалом с «отменой и заменой» закона «О доступной медицине» – так называемой программы Obamacare. (Собственный вклад в это поражение Трамп не признает). И по многим вопросам у Трампа нет большинства в Сенате.
Между тем из-за возбуждения, которое вызвало соглашение Трампа с лидерами демократов, упускается из вида тот факт, что обсуждавшийся вопрос касается всего лишь графика законодательных решений, а не их сути. Последовавшая затем лихорадочная дискуссия об истинных взглядах Трампа (а не является ли он тайным демократом, ведь когда-то он финансировал кандидатов-демократов и симпатизировал позиции демократов по некоторым вопросам, например, по поводу абортов) достаточно бессмысленна. У Трампа нет никакой собственной политической философии; он оппортунист, жаждущий славы и рекламы.
Впрочем, его неожиданное поведение может теперь стать постоянным. При всем своем презрении к «бесчестной прессе» Трамп впал в экстаз, когда его надпартийное решение получило столь позитивный отклик в СМИ. И это может соблазнить его на принятие новых подобных решений.
Элизабет Дрю – регулярный автор журнала The New York Review of Books, автор книги «Вашингтонский журнал: Репортажи о «Уотергейте» и падение Ричарда Никсона».
Copyright: Project Syndicate, 2017.
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