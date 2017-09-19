Опрос: все больше латвийцев готовы расстрелять виновных в плохой жизни

В августе людям был задан вопрос, насколько часто они ощущают желание расстрелять тех, из-за кого жизнь в Латвии такая, как она есть. Такое желание ощущают 39,7% опрошенных, причем 26% - иногда, а 13,7% - часто, сообщает портал Rus.TVNET.

По сравнению с прошлым годом агрессивных стало на семь процентов больше. С 2014 года уровень агрессивности в обществе немного упал, но в этом году он вырос, достигнув нового рекорда.

49,3% опрошенных никогда не испытывали подобных желаний, а 11% не смогли дать конкретного ответа на вопрос.