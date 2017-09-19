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Опрос: все больше латвийцев готовы расстрелять виновных в плохой жизни

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Scanpix

Все больше людей хотело бы расстрелять тех, из-за кого жизнь в Латвии такова, какова она есть, свидетельствуют данные опроса SKDS.

В августе людям был задан вопрос, насколько часто они ощущают желание расстрелять тех, из-за кого жизнь в Латвии такая, как она есть. Такое желание ощущают 39,7% опрошенных, причем 26% - иногда, а 13,7% - часто, сообщает портал Rus.TVNET.

По сравнению с прошлым годом агрессивных стало на семь процентов больше. С 2014 года уровень агрессивности в обществе немного упал, но в этом году он вырос, достигнув нового рекорда.

49,3% опрошенных никогда не испытывали подобных желаний, а 11% не смогли дать конкретного ответа на вопрос.

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