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В Эстонии появится новый дешевый торговый центр

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Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Valgamaalane

На границе Эстонии и Латвии планируется построить новый дешевый торговый центр, в котором будут расположены продуктовый и строительный магазины, а также магазин SuperAlko.

Торговый центр должен появиться около перекрестка улиц Транспорди и Вильянди напротив строительного магазина Bauhof, сообщает Valgamaalane.

Расположенный в городе Валка участок размером в 6,5 гектаров приобрел в мае Урмас Сардис, который является членом правления Kroonikeskus. В правление этой фирмы входит Эльмо Эрлих, который является одним из собственников Aldar Eesti. Aldar Eesti, в свою очередь, принадлежит торговая марка SuperAlko.

Другой член правления Aldar Eesti Рихо Маурер заявил, что строительство начнется не раньше следующей весны и продлится от трех до шести месяцев.

Так будет выглядеть новый торговый центр. / Graafika: Valka linnaduuma

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