В Эстонии появится новый дешевый торговый центр

Торговый центр должен появиться около перекрестка улиц Транспорди и Вильянди напротив строительного магазина Bauhof, сообщает Valgamaalane.

Расположенный в городе Валка участок размером в 6,5 гектаров приобрел в мае Урмас Сардис, который является членом правления Kroonikeskus. В правление этой фирмы входит Эльмо Эрлих, который является одним из собственников Aldar Eesti. Aldar Eesti, в свою очередь, принадлежит торговая марка SuperAlko.

Другой член правления Aldar Eesti Рихо Маурер заявил, что строительство начнется не раньше следующей весны и продлится от трех до шести месяцев.