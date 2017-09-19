В Эстонии появится новый дешевый торговый центр

На границе Эстонии и Латвии планируется построить новый дешевый торговый центр, в котором будут расположены продуктовый и строительный магазины, а также магазин SuperAlko.
Торговый центр должен появиться около перекрестка улиц Транспорди и Вильянди напротив строительного магазина Bauhof, сообщает Valgamaalane.
Расположенный в городе Валка участок размером в 6,5 гектаров приобрел в мае Урмас Сардис, который является членом правления Kroonikeskus. В правление этой фирмы входит Эльмо Эрлих, который является одним из собственников Aldar Eesti. Aldar Eesti, в свою очередь, принадлежит торговая марка SuperAlko.
Другой член правления Aldar Eesti Рихо Маурер заявил, что строительство начнется не раньше следующей весны и продлится от трех до шести месяцев.
Так будет выглядеть новый торговый центр. / Graafika: Valka linnaduuma