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Осиновский рассказал, когда планируется ввести налог на сахар

Rus.Postimees.ee
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Евгений Осиновский | ФОТО: Jaanus Lensment / Postimees

Несмотря на то, что в следующем году налог на сахар не будет введен, министр здоровья и труда Евгений Осиновский обещает, что его внедрят в 2019 году, поскольку это предусматривает стратегия госбюджета.

При этом представители IRL, которые выступают против налога, говорят о том, что налога не будет вовсе, либо он не появится в ближайшем будущем, сообщает портал Rus.err.ee со ссылкой на "Радио 4".

Председатель соцдемов Евгений Осиновский в ответ на это отмечает, что налог будет введен с 2019 года, поскольку это предусматривает стратегия госбюджета.

По словам Осиновкого, решение относительно будущего налога будет принято к апрелю следующего года.

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