Осиновский рассказал, когда планируется ввести налог на сахар

При этом представители IRL, которые выступают против налога, говорят о том, что налога не будет вовсе, либо он не появится в ближайшем будущем, сообщает портал Rus.err.ee со ссылкой на "Радио 4".

Председатель соцдемов Евгений Осиновский в ответ на это отмечает, что налог будет введен с 2019 года, поскольку это предусматривает стратегия госбюджета.

По словам Осиновкого, решение относительно будущего налога будет принято к апрелю следующего года.