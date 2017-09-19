Осиновский рассказал, когда планируется ввести налог на сахар
19 сентября 2017 г., 09:15
Несмотря на то, что в следующем году налог на сахар не будет введен, министр здоровья и труда Евгений Осиновский обещает, что его внедрят в 2019 году, поскольку это предусматривает стратегия госбюджета.
При этом представители IRL, которые выступают против налога, говорят о том, что налога не будет вовсе, либо он не появится в ближайшем будущем, сообщает портал Rus.err.ee со ссылкой на "Радио 4".
Председатель соцдемов Евгений Осиновский в ответ на это отмечает, что налог будет введен с 2019 года, поскольку это предусматривает стратегия госбюджета.
По словам Осиновкого, решение относительно будущего налога будет принято к апрелю следующего года.