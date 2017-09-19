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Мужчина из Эстонии умер в Швеции при подозрительных обстоятельствах

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Rus.Postimees.ee
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Полиция Швеции. | ФОТО: Scanpix

На выходных в Швеции умер гражданин Эстонии, которого некоторое время назад нашли в багажном отделении автомобиля с тяжелыми травмами.

Как пишет Aftonbladet, в субботу около 3.00 центр тревоги получил сообщение, что в городе Нака, неподалеку от Стокгольма, тяжело ранен мужчина. Когда скорая помощь прибыла на место происшествия, медиков встречали четверо мужчин на автомобиле. Пострадавший находился в багажном отделении их машины. Мужчины заявили, что нашли этого человека в лесу. Врачам это утверждение показалось сомнительным, поэтому на место происшествия была вызвана скорая помощь.

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