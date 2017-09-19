Мужчина из Эстонии умер в Швеции при подозрительных обстоятельствах

Как пишет Aftonbladet, в субботу около 3.00 центр тревоги получил сообщение, что в городе Нака, неподалеку от Стокгольма, тяжело ранен мужчина. Когда скорая помощь прибыла на место происшествия, медиков встречали четверо мужчин на автомобиле. Пострадавший находился в багажном отделении их машины. Мужчины заявили, что нашли этого человека в лесу. Врачам это утверждение показалось сомнительным, поэтому на место происшествия была вызвана скорая помощь.

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