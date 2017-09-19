Ад: в ЮАР полицейские застрелили каннибала, поедавшего у них на глазах обезглавленную женщину

Предполагаемым каннибалом оказался 23-летний Афив Мапекула. Полицейские пули попали ему в ногу, руку и живот, пишет The Independent . Подозреваемого доставили в больницу, где он скончался 12 сентября.

Инцидент произошел 9 сентября в городе Маунт-Фрер провинции Восточный Кейп. Полицейские прибыли на вызов в связи с домашней ссорой. На месте происшествия они увидели обезглавленное тело 35-летней Тембисы Масумпа, с которой, предположительно, и расправился Мапекула.

По словам полицейских, они произвели несколько предупредительных выстрелов. Но это не остановило подозреваемого, который сначала поедал труп женщины, а потом бросился на них с ножом. Тогда стражи порядка и открыли огонь на поражение, сообщает News24 .

По предварительным данным, у Мапекулы была нарушена психика из-за употребления наркотиков. Такую версию озвучил мэр города Маунт-Фрер Булелва Мабенгу.