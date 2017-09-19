Ад: в ЮАР полицейские застрелили каннибала, поедавшего у них на глазах обезглавленную женщину

В Южно-Африканской Республике полицейские применили оружие при задержании мужчины, подозреваемого в зверском убийстве и людоедстве. Злоумышленник получил огнестрельные ранения, когда отказался подчиниться блюстителям закона и перестать терзать труп, сообщает Newsru.com.
Предполагаемым каннибалом оказался 23-летний Афив Мапекула. Полицейские пули попали ему в ногу, руку и живот, пишет The Independent. Подозреваемого доставили в больницу, где он скончался 12 сентября.
Инцидент произошел 9 сентября в городе Маунт-Фрер провинции Восточный Кейп. Полицейские прибыли на вызов в связи с домашней ссорой. На месте происшествия они увидели обезглавленное тело 35-летней Тембисы Масумпа, с которой, предположительно, и расправился Мапекула.
По словам полицейских, они произвели несколько предупредительных выстрелов. Но это не остановило подозреваемого, который сначала поедал труп женщины, а потом бросился на них с ножом. Тогда стражи порядка и открыли огонь на поражение, сообщает News24.
По предварительным данным, у Мапекулы была нарушена психика из-за употребления наркотиков. Такую версию озвучил мэр города Маунт-Фрер Булелва Мабенгу.