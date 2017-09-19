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В направлявшемся в Эстонию поезде обнаружен тайник с контарбандными сигаретами

Rus.Postimees.ee
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Контрабандные сигареты. Иллюстративное фото. | ФОТО: Maksu - ja Tolliamet

Российские таможенники в Ивангороде обнаружили в грузовом поезде, направлявшемся в Эстонию, тайник с контарбандными сигаретами.

На пограничную станцию Ивангород состав прибыл под утро в воскресенье, 17 сентября. В ходе проведения таможенного контроля, в одном из груженых вагонов был обнаружен тайник. В поперечных балках над колесными парами таможенники нашли 140 пачек сигарет, пишет rus.err.ee.

Контрабанду изъяли и возбудили дело об административном правонарушении.

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