В направлявшемся в Эстонию поезде обнаружен тайник с контарбандными сигаретами
19 сентября 2017 г., 10:13
Российские таможенники в Ивангороде обнаружили в грузовом поезде, направлявшемся в Эстонию, тайник с контарбандными сигаретами.
На пограничную станцию Ивангород состав прибыл под утро в воскресенье, 17 сентября. В ходе проведения таможенного контроля, в одном из груженых вагонов был обнаружен тайник. В поперечных балках над колесными парами таможенники нашли 140 пачек сигарет, пишет rus.err.ee.
Контрабанду изъяли и возбудили дело об административном правонарушении.