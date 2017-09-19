Подполковник Ээро Тепп, устроивший ДТП в пьяном виде, надолго лишен прав

Подполковник Ээро Тепп, устроивший ДТП в пьяном виде, надолго лишен прав1
19 сентября 2017 г., 10:19
Бывший командир батальона саперов, подполковник Ээро Тепп окончательно признан виновным в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии.
Он приговорен к восьми месяцам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком и на восемь месяцев лишен водительских прав, сообщает портал Rus.err.ee.
Накануне Государственный суд не принял к рассмотрению кассационную жалобу адвоката Теппа на апрельское решение Тартуского окружного суда, который не изменил приговор суда первой инстанции.
Сам Ээро Тепп в своем последнем слове выразил искреннее сожаление случившемся и также попросил суд ограничиться штрафом, а с учетом необходимости водить автомобиль на работе он попросил служителя закона тщательно взвесить вопрос о лишении прав.