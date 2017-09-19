Клиентов Tele2 ждут большие перемены

Как рассказал руководитель радиосети Tele2 Танел Сарри, расширение возможностей действующих базовых станций осуществляется путем добавления двух частотных диапазонов: «В зависимости от базовой станции, максимальная входящая скорость передачи данных увеличится до 225 или 375 Мбит/с, а реальная потребительская скорость – до 75 – 125 Мбит/с».

«Иными словами, мы получим услугу мобильного интернета, сравнимую по скорости с кабельным подключением, а во многих местах она будет даже быстрее», – утверждает руководитель радиосети Tele2.

«В центре нашего внимания – самые загруженные станции, причем работы будут вестись одновременно в разных уездах. Так, например, в Харьюмаа модернизированной сетью будут охвачены все крупные населенные пункты уезда и более 90% территории Таллинна», – говорит Сарри.

«Кроме того, уже завершилось тестирование новой технологии, которая позволит повысить входящую и исходящую скорости соединения еще на одну треть. Данное нововведение будет внедрено в сети до конца нынешнего года. Речь идет о специальном программном обеспечении, которое поддерживают новейшие, начиная с 13-ой категории, модели телефонов. Воспользоваться этим повышением скоростного режима можно только в том случае, если производитель предусмотрел в своих изделиях поддержку вышеуказанной технологии», – сообщил Сарри.

В Tele2 предупреждают, что в ходе работ им придется временно отключать отдельные базовые станции, что увеличит нагрузку на другие станции. Каких-либо крупных, ощутимых сбоев не предвидится, однако возможны непродолжительные – от трех до четырех часов – снижения скорости соединения.