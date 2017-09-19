Пауль-Ээрик Руммо: давно пора переводить все детсады на эстонский

Современное общество по происхождению, интересам и взглядам своих членов представляет собой пеструю мозаику. У этого разнообразия есть свои сильные стороны, если говорить о предотвращения стагнации в области культуры и экономики, но есть и слабые – опасность раздробления на несоприкасающиеся общины, отсутствие чувства сопричастности. И эти слабые стороны способны нарушить всем нам одинаково необходимую стабильность.

Стабилизирующим фактором в первую очередь является единый язык в самом прямом смысле этого слова. Язык, которым по возможности в равной степени хорошо владеют все члены общества, вне зависимости от того, идет речь об их домашнем языке или нет. В Эстонии таким единым языком является, естественно, эстонский язык, который также признан государственным языком на уровне Конституции. Именно на эстонском языке осуществляется деятельность государственных институций в нашей стране, на эстонском языке государство обращается к народу, а народ – к государству.

Все вышесказанное, по сути, элементарно. И тем удивительнее и непригляднее выглядит поведение отдельных лиц, которые до сих пор всеми возможными способами выступают против интеграции жителей Эстонии на базе эстонского языка, а все действия государства и гражданского общества в данном направлении пытаются выставить нарушением прав человека, насильственной ассимиляцией и прочими ужасными деяниями.

Сложно сказать, что за всем этим скрывается – банальная ли глупость или же намеренное стремление углубить и увековечить сегрегацию по национально-языковому признаку в эстонском обществе. Так или иначе, в результате подобной деятельности пострадают как раз люди, защитниками которых пытаются себя выставлять вышеозначенные «борцы». Потерпевшими будут именно русскоязычные жители Эстонии, возможности которых здесь, у себя на родине, окажутся ограниченными по сравнению с их ровесниками-эстонцами.

Несмотря на усилия «борцов», жизнь уверенно движется в правильном направлении. На сегодняшний день уже несколько выпусков школ с русским языком обучения окончили гимназию по системе 60:40 с результатами, практически не уступающими результатам абитуриентов эстонских школ, и из года в год ситуация только улучшается. Интегрированная система обучения ряду предметов на эстонском языке себя оправдала, увеличив возможности русской молодежи продолжать свой образовательный путь в любой выбранной сфере.

Недоверие к увеличению объема преподаваемых на эстонском языке предметов постепенно проходит – согласно результатам недавнего мониторинга интеграции, порядка 80 процентов русскоязычных жителей Эстонии одобряют обучение на эстонском языке. Все больше русских школ по своей инициативе (без давления на законодательном уровне) и по желанию родителей стараются ввести преподавание ряда предметов на эстонском языке уже в основной школе. В обществе набирает популярность научно доказанный факт: чем раньше ребенок начинает изучение какого-либо языка, тем быстрее он его осваивает – играючи (в прямом смысле этого слова). Приходит понимание, что владение каким-либо языком не отнимает у ребенка знания другого языка, тем более – родного. Наоборот, изучение языков способствует общему развитию.