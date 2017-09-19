У грузовика отлетело колесо и попало в ехавший по встречной автомобиль: пострадала 15-летняя девушка
19 сентября 2017 г., 11:07
Вчера вечером в Валгаском уезде произошло ДТП, в результате которого пострадала 15-летняя девушка.
Инцидент произошел на 215-м километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга. У грузовика MAN, которым управлял 42-летний водитель, отвалилось заднее левое колесо, сообщает Valgamaalane.
Оно покатилось по дороге на полосу встречного движения, где с ним столкнулся автомобиль Volkswagen Golf, которым управлял 43-летний мужчина.
В результате ДТП пострадала 15-летяя пассажирка автомобиля Volkswagen. Скорая помощь доставила ее в больницу на осмотр. Позже ее отпустили на домашнее лечение.