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У грузовика отлетело колесо и попало в ехавший по встречной автомобиль: пострадала 15-летняя девушка

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Corbis / Scanpix

Вчера вечером в Валгаском уезде произошло ДТП, в результате которого пострадала 15-летняя девушка.

Инцидент произошел на 215-м километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга. У грузовика MAN, которым управлял 42-летний водитель, отвалилось заднее левое колесо, сообщает Valgamaalane.

Оно покатилось по дороге на полосу встречного движения, где с ним столкнулся автомобиль Volkswagen Golf, которым управлял 43-летний мужчина.

В результате ДТП пострадала 15-летяя пассажирка автомобиля Volkswagen. Скорая помощь доставила ее в больницу на осмотр. Позже ее отпустили на домашнее лечение.

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