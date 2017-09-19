Восьмилетний Эльдар из Нарвы, за судьбой которого следила вся страна, наконец-то пошел в школу

Портал Rus.Postimees посвятил истории Эльдара несколько публикаций в течение сентября, вчера же эта история получила свой счастливый конец. Но все-таки это не конец, ведь остаются проблемы отношений мальчика с матерью в Берлине и нарвской бабушкой, как неофициальным опекуном. Именно отсутствие у Эльдара формальной связи с Нарвой, в частности нет прописки, обусловило появление сложностей с приемом в школу, несмотря на то, что этот мальчик - гражданин Эстонии.

«Это самый лучший день в моей жизни!» - сходу выпалил Эльдар, выйдя из школьных дверей после уроков. «Я нашел новых друзей», - объяснил он причину своего восторга.

Восьмилетнего Эльдара определили в первый класс, хотя в Берлине он учился уже во втором, не закончив его. Но если какие-то знания ему сейчас и покажутся знакомыми, то повторить не будет лишним, особенно учитывая, что теперь первый класс с эстонским языковым погружением. Эльдар говорит, что он сам так захотел, он хочет учить язык.

В его первом классе, по рассказу Эльдара, ребята в основном русскоязычные, но с учителем все говорят на эстонском. «Чуть-чуть мне было понятно, - доволен школьник. - Учитель весь день говорила только на эстонском языке, а помощник говорила на эстонском и на русском, она мне помогала. Вообще-то почти все мне помогали».

В Нарвской Кесклиннаской гимназии исполняющая обязанности директора Анна Зубова, в свою очередь, сильно возмущена тем, что в прошлой публикации было написано со слов бабушки Эльдара, что их с внуком на прошлой неделе «выгнали из школы». Зубова утверждает: по эстонским законам заявление в школу может подать только законный представитель ребенка. «Журналист Илья Смирнов может организовать свои учреждения и придумать, какие угодно свои правила. Наша школа является официальным учреждением и следует тем законам, которые существуют в стране», - написала в редакцию школьный руководитель.

«В школе бабушку, а на следующий день бабушку с внуком, встретили чуть ли не с распростертыми объятиями. Бабушке предложили место для ребенка как в русском классе, так и в классе погружения. Бабушка выбрала для внука класс погружения, и их, бабушку с мальчиком, познакомили с учительницей этого класса, показали кабинет, в котором учатся дети класса погружения. Бабушке выдали на руки бланк заявление о поступлении в школу и неофициальный перевод этого бланка, чтобы мама мальчика смогла его заполнить. И бабушке, и мальчику в доступной для него форме объяснили, что заявление должна заполнить и принести мама. Бабушке было сказано, что в понедельник мы ждем маму мальчика с заявлением о поступлении ребенка в школу. И журналист после этого смеет утверждать, что ребенка выгнали из школы?» - возмущена школьный руководитель.

Однако, повторим, что как раз с матерью Эльдара, находящейся, предположительно в Берлине, связаться в последние дни не удавалось. Ранее она говорила корреспонденту Rus.Postimees, что Эльдара не надо отдавать в нарвскую школу, так как она 10 сентября приедет и заберет его обратно в Германию. Правда, сам мальчик все же не хочет возвращаться к той неблагополучной, по его рассказу, жизни.

Мать так и не приехала за Эльдаром, дозвониться до нее пока не удается. Нарвский вице-мэр по социальным вопросам Татьяны Пацановской сообщила, что ответственность за этого мальчика в плане принятия решений сейчас несет город Нарва.