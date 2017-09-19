ЧП на учениях «Запад-2017»: боевой вертолет случайно выпустил ракету в зрителей

По его данным, вертолеты выполняли очередное задание, когда "что-то коротнуло". В результате ракеты сбились с цели и попали в толпу людей, пишет Newsru.

В результате инцидента сгорели как минимум два автомобиля. Из-за разлетевшихся осколков два человека получили тяжелые травмы. В настоящее время пострадавшие госпитализированы, сообщил источник.

"Это была тренировка перед какой-то показухой. Пострадали, скорее всего, журналисты", - добавил собеседник сайта. При этом отметим, что никакой информации в прессе по поводу данного ЧП до сих пор не появлялось, хотя, по словам источника, ЧП произошло еще вчера или позавчера.

Между тем СМИ писали, что на полигон "Лужский" для наблюдения за маневрами прибыл целый десант журналистов, в том числе из-за рубежа.

Отметим, что вчера, 18 сентября, на Лужский полигон в Ленинградской области для наблюдения за одним из этапов учений прибыл президент РФ Владимир Путин. Сообщалось, что глава государства с командного пункта понаблюдал за ходом маневров и выслушал пояснения главы Генштаба.

В частности, Путин понаблюдал за применением разведывательно-огневого контура в составе средств артиллерийской разведки "Аистенок", комплекса "Стрелец", артиллерийских и реактивных систем "Мста-Б" и "Мста-С", "Акация", "Град". Шел сильный дождь, но это не помешало военным продемонстрировать свои умения, писала "Российская газета".

По мнению СМИ, вероятнее всего, инцидент на полигоне произошел незадолго до визита Путина.

На сайте Минобороны сообщений о происшествиях во время учений "Запад-2017" нет.

Российско-белорусские учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября в Белоруссии, а также на трех российских полигонах. По официальным данным, в них принимают участие до 12,7 тысячи военнослужащих.