Свидетель: киоски были для Таллинна важнее крупных инфраструктурных проектов

Кадак сказал, что у него был контакт с Кофкиным, когда он в 2008 году проектировал киоски продажи фастфуда для фирмы Кофкина Estkompexim Toitlustus. По словам Кадака, в его задачи входило проектирование техносетей и получение разрешений на строительство.

Как отметил Кадак, поскольку речь шла о предназначенных для общественности сооружениях, пришлось ходатайствовать о разрешениях на строительство. Заказчик также хотел, чтобы работа была представлена как можно скорее. «В конце декабря 2008 года сказали, что работа начинается, и в начале следующего года мы приступили к ней», - вспомнил Кадак и добавил, что ему также пришлось связаться с рядом городских ведомств.

По словам Кадака, возник ряд проблем, но на совещаниях сказали, что их решит хозяин, поскольку город очень заинтересован в киосках. Под «хозяином» подразумевался Кофкин.

Кадак рассказал, что по вопросу установки киосков ему также приходилось иметь дело с вице-мэром Яанусом Мутли, и на прошедшей в его присутствии встрече вспыхнул конфликт. Дело в том, что фирма Estkompexim была недовольна медленным развитием событий. «Было интересно наблюдать за тем, как установка киосков была важнее, чем, например, реконструкция Пярнуского шоссе», - описал Кадак атмосферу, в которой прошла встреча.

Кадак заявил, что первые киоски установили без разрешений, но это не вызвало проблем. На вопрос, кто принял решение установить киоски быстро и без разрешений, Кадак ответил, что, насколько ему известно, занимавшийся киосками строительный инженер Тармо Йыулу лаконично отметил, что просто поставит киоски. Кадак не смог ответить, боялся ли кто-либо санкций со стороны города, и добавил, что требование быстро установить киоски исходило от Кофкина.

На вопрос, делал ли Кофкин в связи с киосками намеки Горуправе, Кадак ответил, что Кофкин действительно подчеркивал, что мэр очень заинтересован в киосках.

На вопрос защиты, приходилось ли Кадаку в рамках работы по киоскам общаться с Эдгаром Сависааром, он ответил отрицательно.