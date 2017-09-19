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В Москве зарезали российского спортсмена Николая Иванова, защищавшего девушек от хулигана

Rus.Postimees.ee
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Свеча. | ФОТО: Arno Saar / Õhtuleht

Российский ходок Николай Иванов скончался от удара ножом, которое ему нанес неизвестный, находившийся в нетрезвом состоянии. Как рассказала ТАСС личный тренер спортсмена Татьяна Фролова, ее ученик пытался вступиться за девушек, к которым приставал хулиган, и получил в ответ смертельный удар.

Как сообщил ранее ТАСС источник в правоохранительных органах, ночью 15 сентября около дома 25 по улице Генерала Кузнецова неизвестный нанес ножевое ранение Николаю Иванову 1993 года рождения. Иванов был доставлен в больницу, где через час скончался.

"Я не могу раскрывать подробную информацию о данном происшествии до завершения следствия, - сообщила Фролова. - Могу сказать только, что Николай пытался защитить девчонок от пристававшего к ним хулигана и получил в ответ удар ножом. После чего через некоторое время скончался".

"В настоящее время проводится экспертиза, тело находится в морге", - сказала тренер.

Подробнее на ТАСС.

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