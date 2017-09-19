Фото: в Эстонию пришел бренд мужской одежды, о скандальной рекламе которого говорит весь мир

Бренд мужской одежды Suitsupply, который был создан в 2000 году в Амстердаме, впервые приковал к себе внимание мировых СМИ в 2010 году, когда выпустил рекламу новой коллекции «Shameless».

Фотография кампании 2010 года. / Kuvatõmmis

Одну из фотографий той кампании, на которой одетый в деловой костюм мужчина держит за горло женщину, из своей среды удалила популярная социальная сеть Facebook. Фотографии рекламной кампании бренда вызвали шквал критики и обвинения в сексизме.

Фотография кампании 2014 года. / Kuvatõmmis

Затем фирма взяла паузу на четыре года, а в 2014 вновь попала в центр скандала и даже удостоилась титула «самая сексистская торговая марка» за рекламные фотографии, на которых мужчины в костюмах позируют с почти обнаженными женщинами.

В 2016 году фирма в новой рекламной кампании коллекции «Boy Toys» решила выставить в качестве объектов мужчин, но фирму все равно обвинили в том, что она использует в качестве объектов женщин, пишет BuzzFeed.

Фотография кампании 2016 года. / Kuvatõmmis

На рекламных плакатах можно было увидеть мужчин игрушечных размеров на женских, едва прикрытых телах. И вновь кампанию раскритиковали. На этот раз не только женщины, но и мужчины.

Стоит отметить, что новейшая кампания Suitsupply 2017 года решила отойти от шокирующих приемов и использования обнаженных женщин для привлечения внимания.