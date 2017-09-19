Коробка с трупами щенков: в Эстонии зафиксирован очередной случай жестокого обращения с животными
19 сентября 2017 г., 12:01
Сегодня стало известно, что 14 сентября на улице Семинари в Раквере была найдена картонная коробка, а в ней - семь трупов щенков.
Полиции известно, по чьей вине могли погибнуть животные, передает Идаская префектура.
Точные обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе расследования. Возбуждено уголовное дело по статье Пенитенциарного кодекса, предусматривающей жестокое обращение с животными.