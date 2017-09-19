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Коробка с трупами щенков: в Эстонии зафиксирован очередной случай жестокого обращения с животными

Rus.Postimees.ee
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Собака и щенки. Снимок иллюстративный. | ФОТО: Boonsom Chotpaiboonpun/PhanterMedia/Scanpix

Сегодня стало известно, что 14 сентября на улице Семинари в Раквере была найдена картонная коробка, а в ней - семь трупов щенков.

Полиции известно, по чьей вине могли погибнуть животные, передает Идаская префектура.

Точные обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе расследования. Возбуждено уголовное дело по статье Пенитенциарного кодекса, предусматривающей жестокое обращение с животными.

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