Айн Сеппик подтвердил предоставление кредита Эдгару Сависаару

По словам Сеппика, Сависаар обратился к нему в 2009 году после местных выборов и спросил, может ли ему выдать кредит фирма, принадлежащая сыновьям Сеппика. По словам Сеппика, он спросил об этом своего сына Сулева и выяснилось, что краткосрочный кредит действительно можно предоставить. Был заключен основательный кредитный договор на сумму более 173 000 евро, в день его заключения были переведены деньги.

По словам Сеппика, он не спрашивал Сависаара, зачем ему деньги. «Я доверял Сависаару», - отметил Сеппик и добавил, что слышал тогда также о разводе Сависаара.

Сеппик сообщил, что при заключении кредитного договора залог не обсуждался. «Речь шла о краткосрочном кредите, через месяц его следовало вернуть. Мы с Сулевом доверяли Сависаару, и у нас не было оснований опасаться, что он может кредит не вернуть», - отметил он.

На вопрос, почему Сависаар не взял кредит в банке, Сеппик ответил, что, скорее всего, ему срочно были нужны деньги. В то же время он предположил, что с учетом биографии Сависаара и принадлежащей ему недвижимости, он бы, скорее всего, получил кредит и в банке.

На вопрос, знал ли Сеппик о фирме, через которую был возвращен кредит, он ответил отрицательно. На вопрос, почему при выплате кредита не учитывалась задержка, он отметил, что задержка была непродолжительной.

Сеппик заявил, что позже также ни разу не обсуждал с Сависааром обстоятельств, при которых тот вернул кредит. «Я не разговаривал с Сависааром с 2012 года», - добавил он.