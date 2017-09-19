США хотят разместить свое ядерное оружие на Корейском полуострове

"Нет, мы обсуждали этот вариант, но это все, что я хотел сказать", - заявил Мэттис 18 сентября во время импровизированной пресс-конференции в Пентагоне, отвечая на вопрос, есть ли вероятность того, что часть такого оружия может быть доставлена на Корейский полуостров, сообщает Newsru.com.

Глава военного ведомства США подтвердил, что администрация США располагает военными вариантами для противодействия угрозам со стороны Северной Кореи, в том числе такими, которые не ставят под угрозу Сеул. Что именно имелось в виду - кибератака, прямые боевые действия или что-то иное - он уточнять отказался.

В то же время Мэттис добавил, что дипломатическое давление на Северную Корею приносит свои плоды. В качестве подтверждения своих слов он привел решение властей Мексики о выдворении из страны посла КНДР Ким Хён Ки.

Отметим, что, помимо Мексики, аналогичные меры были приняты еще в ряде стран, включая Испанию, Кувейт и Перу.