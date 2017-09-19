Тармо Пикнер: Яркая Ольга и Крутой Урмас

Члены парламента, правительственные чины и другие партийные апостолы уже должны бы понять, что пора перестать вмешиваться в дела местных самоуправлений. Колумнист PM Тармо Пикнер приводит два примера того, как политическая жадность ведет к провалу.
Какое-то время назад в многочисленных рядах наших звезд возникло явление по имени Яркая Ольга, от которой благодаря ее округлым и извилистым объемам во все стороны расходились волны. Ныне Яркая Ольга сдулась и волнует окружающих скорее благодаря своему вилянию и резким поворотам.
Яркая Ольга
Последний апостол вождя Сависаара Ольга И. была тверда: она останется с духовным наставником и учителем, – и тянула свою песню: «Сказано – сделано!» То есть: что она на прикрепленном к мосту в Ласнамяэ лозунге обещала, то и сделала. После чего глава партии Юри Ратас вышвырнул весь список сависааровцев из партии, Яркую Ольгу в том числе, пощадив лишь заварившего эту кашу Сависаара.
Неужто, когда Ольга И. стала членом правления партии, нынешние столпы Центристской партии – Симсон, Ратас, Репс – не понимали, что этим дело не ограничится? Яркая Ольга отлично осознавала, что из правления ее может удалить только съезд, а ему нынче взяться неоткуда.
Если бы Ольгу И. вдобавок вышвырнули из центристской фракции парламента, тем же вечером в курилке собрались бы Цахкна с Осиновским – и правительство развалилось бы. Последние три костяшки домино, которые его пока что держат, – Оудекки Лооне да брат с сестрой Ленк и Туус-Лауль. По крайней мере, они умеют играть в домино.
Таким образом, Ольга И. обеспечила себе тылы и благодаря шантажу держит в узде всё правительство республики. Такой политический покер Яркой Ольги заставляет дивиться даже ее наставника, вождя Сависаара.
Вспомним историю: княгиня Ольга тоже была никем до того, как вышла замуж за князя Игоря и стала править всей Киевской Русью. У нас уже есть правитель страны Ласнамяэская Русь.
Если после выборов выяснится, что из Яркой Ольги ничего другого не получится, я бы посоветовал ей сыграть главную роль в популярном комедийном сериале канала ТНТ «Ольга» (лучший телесериал РФ 2016 года) – о том, как простая русская девушка из пролетарского района свергает правительство.
Крутой Урмас
Урмас С. – парень что надо, он свой и в спа-мафии Хаапсалу, и в первых рядах Партии реформ. Правда, на сегодня первые ряды стали последними – и Урмаса С. из реформистских рядов вышвырнули. Ясно, что несправедливо: столько лет руководил Хаапсалу во имя реформистов, столько всего сделал для партии - и на тебе. Но причины стоит поискать по обе стороны конфликта. Крутой Урмас известен как человек упрямый и своевольный, он никак не мог потерпеть того, что мальчики из столичной партийной конторы ему досаждают.
Урмас Суклес / Teet Malsroos / Õhtuleht
Здесь сталкиваются интересы местной и высшей власти – но не стоит противопоставлять их, чтобы они друг друга исключали. Если учесть, что главная и единственная цель политики – распределение денег согласно мировоззрению, тогда да, что-то прогнило. В данном случае одна партия и два мировоззрения два (если уж Урмас С. партии не подходит).
Вот мы уже и у разбитого корыта – точнее, у разбитого закона о двух стульях (позволяющего депутатам одновременно быть членами городского или волостного собрания – РМ). Защищая этот закон, на Тоомпеа говорили о том, что-де парламентарии и министры осенят умищем терзаемые глупостью города, волости и деревни. Как сказал Крутой Урмас, не надо этого: местные и сами с усами.
Два стула и макронизм
Здесь хорошо бы предложить законопроект: признать ничтожным т.н. закон о двух стульях и изменить Закон о выборах так, чтобы на местных выборах баллотировались только списки местных избирательных союзов, а на государственных соревновались партии со своими мировоззрениями. Так всем сестрам раздадут по серьгам.
Дальше можно бы пойти по пути макронизма и вообще отказаться от партийных уз. Первопроходец тут – французский президент Макрон, набравший в свое правительство случайных людей независимо от их политической принадлежности (главное, чтоб мужчин и женщин было поровну). Или же пойти по пути меритократии и составить правительство из профессионалов.
На верном пути и Свободная партия, которая как партия в выборах не участвует. Правда, за это они уже наказаны, их рейтинг упал ниже избирательного порога, но, как уже сказано, это касается партии, а не избирательных союзов, в составе которых баллотируются ее члены.
Наконец, кто-то мог бы уже сказать погромче, что на этих выборах выбираются не городские головы и не старейшины волостей и не городские и волостные самоуправления (и уж подавно не баллотирующиеся министры), а городские и волостные собрания, которые, когда их изберут, только и дадут работу всем вышеупомянутым. Слава труду!
P.S. Фамилии Ольги и Урмаса обозначены буквами, чтобы не произошло большой утечки деликатных данных, которые повлияют на результаты выборов.