Тармо Пикнер: Яркая Ольга и Крутой Урмас

Какое-то время назад в многочисленных рядах наших звезд возникло явление по имени Яркая Ольга, от которой благодаря ее округлым и извилистым объемам во все стороны расходились волны. Ныне Яркая Ольга сдулась и волнует окружающих скорее благодаря своему вилянию и резким поворотам.

Яркая Ольга

Последний апостол вождя Сависаара Ольга И. была тверда: она останется с духовным наставником и учителем, – и тянула свою песню: «Сказано – сделано!» То есть: что она на прикрепленном к мосту в Ласнамяэ лозунге обещала, то и сделала. После чего глава партии Юри Ратас вышвырнул весь список сависааровцев из партии, Яркую Ольгу в том числе, пощадив лишь заварившего эту кашу Сависаара.

Неужто, когда Ольга И. стала членом правления партии, нынешние столпы Центристской партии – Симсон, Ратас, Репс – не понимали, что этим дело не ограничится? Яркая Ольга отлично осознавала, что из правления ее может удалить только съезд, а ему нынче взяться неоткуда.

Если бы Ольгу И. вдобавок вышвырнули из центристской фракции парламента, тем же вечером в курилке собрались бы Цахкна с Осиновским – и правительство развалилось бы. Последние три костяшки домино, которые его пока что держат, – Оудекки Лооне да брат с сестрой Ленк и Туус-Лауль. По крайней мере, они умеют играть в домино.

Таким образом, Ольга И. обеспечила себе тылы и благодаря шантажу держит в узде всё правительство республики. Такой политический покер Яркой Ольги заставляет дивиться даже ее наставника, вождя Сависаара.

Вспомним историю: княгиня Ольга тоже была никем до того, как вышла замуж за князя Игоря и стала править всей Киевской Русью. У нас уже есть правитель страны Ласнамяэская Русь.

Если после выборов выяснится, что из Яркой Ольги ничего другого не получится, я бы посоветовал ей сыграть главную роль в популярном комедийном сериале канала ТНТ «Ольга» (лучший телесериал РФ 2016 года) – о том, как простая русская девушка из пролетарского района свергает правительство.

Крутой Урмас

Урмас С. – парень что надо, он свой и в спа-мафии Хаапсалу, и в первых рядах Партии реформ. Правда, на сегодня первые ряды стали последними – и Урмаса С. из реформистских рядов вышвырнули. Ясно, что несправедливо: столько лет руководил Хаапсалу во имя реформистов, столько всего сделал для партии - и на тебе. Но причины стоит поискать по обе стороны конфликта. Крутой Урмас известен как человек упрямый и своевольный, он никак не мог потерпеть того, что мальчики из столичной партийной конторы ему досаждают.

Урмас Суклес / Teet Malsroos / Õhtuleht

Здесь сталкиваются интересы местной и высшей власти – но не стоит противопоставлять их, чтобы они друг друга исключали. Если учесть, что главная и единственная цель политики – распределение денег согласно мировоззрению, тогда да, что-то прогнило. В данном случае одна партия и два мировоззрения два (если уж Урмас С. партии не подходит).