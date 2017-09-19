Убийца российского пауэрлифтера явился с повинной

25-летний уроженец Амурска Анар Алияр-оглы Аллахверанов явился в УМВД по Хабаровскому краю в сопровождении своего адвоката, который проследил за тем, чтобы стражи порядка оформили его подопечному явку с повинной, сообщает Газета.ru.

По информации «РЕН ТВ», защитник Аллахверанова заранее позвонил в УМВД и договорился об условиях сдачи. Однако пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю утверждает, что именно усилия сотрудников ведомства привели к тому, что подозреваемый принял решение сдать себя в руки правоохранительных органов.

«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных хабаровским УФСБ совместно с МВД, Анар Аллахверанов был склонен к явке с повинной», — гласит заявление пресс-службы.

В настоящий момент следователи проводят тщательный допрос предполагаемого убийцы Драчева, после чего он будет помещен в СИЗО-1 УФСИН России по Хабаровскому краю.

Внезапная смерть Драчева потрясла многих поклонников его таланта. 32-летний спортсмен погиб во время ночного отдыха в Хабаровске, ввязавшись в конфликт с незнакомым молодым человеком и получив мощный удар ногой в голову. Вскоре известный пауэрлифтер скончался в реанимации из-за серьезной черепно-мозговой травмы.