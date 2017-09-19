Фото: эстонский предприниматель подарил бездомным котам шикарный дом

Руководитель ляэнемааского отеделения Эстонского общества защиты животных (ELL) Кайя Паалберг говорит, что получение дома в качестве пожертвования для котов — в хорошем смысле стало большим шоком, поскольку на такое даже нельзя было надеяться.

Зима уже совсем близко, и котам из приюта Ляэнемаа нужен был теплый и надежный дом, поскольку до сих пор кошки временно ночевали в сарае. «Решили, что утеплим сарай, но тут прохудилась крыша. Начали летом обдумывать варианты, как обеспечить котам жилье, и пришла идея спросить производителей садовых домов, нет ли у них на складах демонстрационного дома, который можно было бы купить дешевле», - рассказывает Паалберг.

На просьбу Общества защиты животных Эстонии отреагировал житель Сааремаа, предприниматель Ристо Альт, фирма которого Aiamaja24 занимается продажей садовых домов. «Получили электронное письмо, в котором говорилось, что котам зимой негде жить и не могли бы мы предложить какой-нибудь бракованный дом. У меня у самого дома три кота, и мы решили, что если сделаем, то бесплатно. Поскольку дом нужен был двухкомнатный, а подходящей модели у нас не было, мы сделали дом по спецпроекту», - рассказывает Альт.

Раньше коты жили в сарае. / Частный архив

Предприятие начало строить дом уже в начале лета, но из-за большого количества заказов, дом в итоге окончательно был готов осенью.

На прошлых выходных дом почти полностью установили на место. Далее в планах утеплить его и провести электропроводку. В последнем приюту поможет Imatra Elekter.

Двухкомнатный дом, в котором здоровые кошки будут жить отдельно от больных, по оценке производителя, точно простоит 20 лет. «В доме две комнаты, длинный коридор и окна на три стороны, чтобы кошки могли наблюдать за происходящим снаружи», - говорит Альт.

Паальберг считает, что кошки смогут переехать в новый дом уже на следующей неделе. Всего в доме могут поместиться 20 кошек (по 10 в каждой комнате). «Этот дом из более крепкого материала, чем обычный садовый домик, и, по-моему мнению, это настоящая вилла для котов», - комментирует пожертвование Паальберг.