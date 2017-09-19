IFA 2017 – Samsung обновил свою линейку смарт-часов

Конечно, по количеству анонсов выставка IFA 2017 не сравнится с шоу уровня американского CES или испанского MWC. Тем не менее, и здесь есть на что взглянуть. Мы уже успели рассказать о новых флагманах, которые показала в Берлине Sony. Сегодня же представим вашему вниманию анонс обновлённой линейки носимой электроники Gear от Samsung.

Начнём с умных часов. Корейцы обновили устройство Gear Fit2, выпустив Pro-версию гаджета. Новый Gear Fit2 Pro – трекер для плавания и других видов спорта, требующих наиболее прочное устройство. В часах появилась встроенная поддержка GPS, что позволит вам вести отчёт своих тренировок (скорость, дистанция, и т.д.) даже без смартфона в кармане.

Не обошлось в семействе Gear и без пополнения. Новый гаджет Gear Sport обладает традиционным для часов дизайном, что делает его неплохим аксессуаром и вне тренировок. Часы обладают тем же уровнем водостойкости в 5 атмосфер, а также стандартом MIL STD 810G, используемым армиями США и стран НАТО. Если же бóльшую часть времени вы проводите не настолько активно, что приходится проверять стойкость часов, то устройство можно использовать для NFC-платежей, управлением IoT-аксессуарами и очками Gear VR.

Кроме базовых функций фитнес-трекеров вроде персональных тренировок и определения вида активности, оба устройства позволяют использовать музыкальный сервис Spotify в офлайн-режиме с Bluetooth-наушниками. Таким образом, вы можете оставить телефон дома и спокойно заниматься спортом.

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