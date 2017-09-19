Соцдемы: забирать у неграждан право голоса на местных выборах – чистый популизм

Фракция социал-демократов в Рийгикогу не поддерживает законопроект консерваторов, который призван лишить права голоса тех жителей Эстонии, которые не являются гражданами стран Евросоюза.
«Это чистый предвыборный популизм. Риторика консерватора Мартина Хельме, которую мы слышали сегодня в парламенте, оскорбляет десятки тысяч жителей Эстонии. К тому же в ней отсутствует какая-либо логика. Получается, что недавно переехавший в Эстонию гражданин Испании может выбирать местную власть, а люди, которые живут и работают в нашей стране десятками лет, не могут», - прокомментировал мнение соцдемов председатель фракции Кальви Кыва.
Кальви Кыва также отметил, что законопроект консерваторов идет вразрез с Конституцией, которая гласит, что правом голоса на выборах в местные самоуправления обладают постоянно проживающие на территории этого самоуправления лица.
«Местные жители должны участвовать в формировании будущего своего местного самоуправления вне зависимости от гражданства. И мы должны напоминать им об этом праве, а не наоборот, отталкивать их от участия в общественной жизни», - добавил Кыва. «Я надеюсь, что большинство депутатов думают также и завтра мы отправим этот законопроект в мусорный ящик».