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Полиция ищет пропавшую 63-летнюю женщину: ее жизни может угрожать опасность

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Lõuna prefektuur

Полиция просит помощи в поисках ушедшей из дома 63-летней Тийу, жизнь которой без помощи близких может находиться в опасности.

Последней Тийу видел ее супруг, когда она днем 18 сентября находилась дома на улице Лилле в Отепя. Согласно собранной информации, можно утверждать, что в тот же день вечером Тийу была возле своего дома, а потом ушла в неизвестном направлении и до сих пор ее местонахождение неизвестно. Очень важно быстро выяснить, где находится пропавшая женщина, поскольку у нее есть проблемы со здоровьем, она без помощи близких долго не сможет справляться и может попасть в беду. К сожалению, у самой Тийу нельзя узнать, нуждается ли она в помощи полиции, поскольку она не взяла с собой мобильный телефон.

Полиция проверила окрестности Отепя, где пропавшая чаще всего передвигалась. Также полицейские убедились, что ее нет в больнице или у друзей и знакомых.

Рост Тиуй около 165 см, на ней может быть жакет в сине-красную полоску и синие джинсы. Очевидно, что она передвигается одна и не ищет контакта с другими людьми. Нельзя исключать, что пропавшая может быть в Валгамаа.

Если кто-то увидит Тийу, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.

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