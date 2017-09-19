Эдвард Лукас. Размышления о Восточном партнерстве

Помните Восточное партнерство? Это предпринятая в 2009 году в порыве неоднозначного оптимизма попытка ЕС приблизить к себе Армению, Азербайджан, Беларусь, Грузию, Молдову и Украину. Следующий пункт в сравнительно пустом календаре этой до сих пор живой инициативы – намеченный на 24 ноября саммит в Брюсселе. На прошлой неделе при поддержке Фонда Конрада Аденауэра прошла конференция на высоком уровне в Тбилиси и в отеле фонда на берегу озера Комо в Италии.

Грузия и Украина, несмотря на российскую агрессию и внутриполитические сложности, по-прежнему в целом придерживаются курса на более тесную интеграцию в ЕС и добились введения безвизового режима и заключения обширных соглашений о свободной торговле. Их общества консолидируются, даже если элита и является коррумпированной, некомпетентной и застрявшей в прошлом. Их путь и дальше будет неровным, но направление задано. Наши дискуссии четко показали, что эти страны не только получают, но и дают. Они – источники знаний в области безопасности и горячо преданны европейским ценностям.

Ободряет и продолжающееся успокаивающее присутствие США в регионе. Подобный ястребу специальный представитель США в области украинского конфликта Курт Волкер – особенно способен и энергичен. США близки к решению увеличить объем предоставляемой вооруженным силам Украины военной помощи, а недавнее предложение России по миротворцам ООН показывает, что, возможно, и Кремль начал уставать от конфликта. У США отличные послы в Тбилиси и других регионах. В прошлом месяце вице-президент Майк Пенс во время своего визита в Тбилиси выступил с зажигательной речью.

К сожалению, плохих новостей больше.

Азербайджан по-прежнему в плену автократии и коррупции. Армения и Белоруссия подчинены России, а беднейшее государство Европы Молдавия политически парализовано, застряв между пророссийским президентом и прозападным правительством. Ряд сил, которые ранее придавали политическое ускорение евроатлантической интеграции, заняты другими делами или вовсе отсутствуют.

Глава дипслужбы ЕС Федерика Могерини не посещала Киев с 2015 года. ЕС избегает обсуждения будущего членства восточных соседей, хотя статья 49 Лиссабонского договора четко гласит: «Добиваться членства может каждое европейское государство, уважающее перечисленные в статье 2 ценности и намеренное их поощрять». Не помогает и то, что польское правительство неспособно перейти от слов к делам. Германия (сейчас, по крайней мере) боится разговоров о дальнейшем расширении.

Главная проблема Восточного партнерства связана с запутанной историей его рождения. Была ли его цель в том, чтобы навсегда оставить проблемных соседей ЕС на половине пути, или в том, чтобы помочь им прийти к членству? Было ли это способом смягчить разногласия между ЕС и Россией – или дать ей понять, что сфера влияния Кремля заканчивается на границах страны?

Пространства для перемен достаточно; возможно, стоит основательнее сосредоточиться на Белоруссии и строже отнестись к ставшему на данный момент гораздо более репрессивным Азербайджану.

В то же время Восточное партнерство отчетливо нуждается в перезапуске под новым политическим лозунгом. Вместо амбициозности ему следовало бы сфокусироваться на практичности и надежности: Россия искусно демонстрирует бессодержательность слов Запада, когда ощущает, что он несерьезно относится к своим действиям.

Один из участников конференции предположил, что членство в Европейской экономической зоне было бы хорошей промежуточной целью: режим свободной торговли и доступ на общий рынок вместе с (достаточно обширным) свободным передвижением людей, но без участия в принимающих решения структурах ЕС (Европейском совете и Европарламенте). Кроме того, такое членство могло бы включать доступ к структурным фондам и поддержку при построении институтов. После пары лет развития в этих рамках в членство было бы гораздо проще поверить.