В Рийгикогу прозвучала идея снизить НСО на товары первой необходимости

Об этом сообщила пресс-служба Рийгикогу, отметив, что состоявшееся во вторник, 19 сентября, заседание комиссии по сельской жизни было посвящено ценам на продукты питания, которые в последние несколько месяцев неуклонно растут.

По словам главы комиссии Айвара Кокка, изменения цен необходимо проанализировать, чтобы понять, как это влияет на наших потребителей и на выплаты фермерам.

Депутат считает необходимым выяснить все связанные с повышением цен обстоятельства, чтобы обеспечить справедливые выплаты производителям и, при необходимости, снизить налог с оборота на товары первой необходимости.