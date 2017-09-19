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В Рийгикогу прозвучала идея снизить НСО на товары первой необходимости

Rus.Postimees.ee
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Магазин. Фото иллюстративное. | ФОТО: Scanpix/Panther Media

Продолжающаяся в Эстонии инфляция вызвала озабоченность и в Рийгикогу. В парламенте начали задумываться о возможности снизить налог с оборота на товары первой необходимости, пишет rus.err.ee.

Об этом сообщила пресс-служба Рийгикогу, отметив, что состоявшееся во вторник, 19 сентября, заседание комиссии по сельской жизни было посвящено ценам на продукты питания, которые в последние несколько месяцев неуклонно растут.

По словам главы комиссии Айвара Кокка, изменения цен необходимо проанализировать, чтобы понять, как это влияет на наших потребителей и на выплаты фермерам.

Депутат считает необходимым выяснить все связанные с повышением цен обстоятельства, чтобы обеспечить справедливые выплаты производителям и, при необходимости, снизить налог с оборота на товары первой необходимости.

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